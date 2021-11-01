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Мой Дом
Мой Дом
Лунный календарь для садовода и огородника на ноябрь 2021
В ноябре природа переходит в фазу покоя и сна и готовится к зиме, а что говорит об этом месяце лунный календарь - читайте дальше
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Сегодня, 14:30
Дом
Cуп фасолевый с рулькой: лучшее блюдо ноября
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Сегодня, 11:30
Рецепты
Когда лучше покупать растения и что говорит об этом астрология
Считается, что у растений есть характер, а потому, чтобы найти с ними общий язык, необходимо знать, в какой день недели лучше приобретать зеленое комнатное украшение
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1 ноября, 21:00
Дом
3 удачных сочетания продуктов, которые разнообразят рацион
И улучшат самочувствие
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30 октября, 17:00
Питание
Советы экспертов: на какой высоте устанавливать телевизор
Делимся полезными рекомендациями
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30 октября, 15:40
Дом
Как погладить вещи без утюга: самые интересные способы
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29 октября, 14:30
Дом
Правила ухода за кроссовками: как сохранить обувь надолго
Считается, что кроссовки стоит стирать раз в месяц, главное выполнять это правильно. Расскажем вам о правилах стирки разных видов кроссовок, и даже из натуральной кожи
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28 октября, 14:33
Дом
Три вкуса сливочного масла
Бутерброд с авторским маслом прекрасно подойдет к супам, причем вы можете создать свою уникальную пару. Ограничений здесь нет, просто выбирайте для приготовления масло хорошего качества и добавляйте ингредиенты
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26 октября, 10:30
Рецепты
Лайфхаки: как правильно резать сыр в зависимости от сорта
Собрали для вас лайфхаки, как красиво нарезать и подать сыр на стол в зависимости от сорта
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23 октября, 15:40
Советы
Выходные в ноябре 2021: сколько будем отдыхать в последний месяц осени
Какие праздники будут отмечать украинцы в ноябре и будут ли длительные выходные?
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19 октября, 19:15
Досуг
Ким Кардашьян выкупила дом у Канье Уэста за крупную сумму: фото
Знаменитость выкупила не только жилплощадь, но и все вещи, которые в нем
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19 октября, 15:00
Папарацци
Арахисовая паста по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Узнайте, как приготовить арахисовую пасту в домашних условиях
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19 октября, 13:00
Рецепты
Продать квартиру по прописке – насколько это реально?
Адвокат рассказал, какое право на жилплощадь дает прописка и как можно продать квартиру, если в ней прописан родственник.
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18 октября, 16:43
Дом
Внутри Ivona
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