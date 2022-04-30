Дом режиссера тревел-шоу «Орел и Решка», а также дом его родителей очень пострадали во время оккупации Бучи и Гостомеля

Соавтор и режиссер тревел-шоу «Орел и Решка» Евгений Синельников, который ранее показал, как выглядит его дом после «русского мира», рассказал, что произошло с домом его родителей, который находится в Гостомеле. По словам режиссера, дом его родителей пострадал намного сильнее, чем его.

«Мой дом находится в Буче, а у родителей – в Гостомеле. В моем немного повреждена крыша, нет окон, но есть стены. А вот у родителей… Я даже не понимаю, как это произошло, но там сгорело все. Даже плитка на стенах – ее больше нет, – рассказал Женя в интервью Анатолию Анатоличу. – Нет каменного стола. Пока не понимаю, что это. Может, фосфорная бомба, может, еще что-нибудь…»

Самое обидное, по словам Синельникова, его родители даже почти не успели там пожить.

Женя Синельников показал, как выглядит дом родителей в Гостомеле пресс-служба

«Родители продали дом в Запорожье и построили себе новый под Киевом. С дорогими диванами, с камином, с кухней такой, какой она должна быть. С ваннами, о которых они мечтали всю жизнь, – добавил Женя. — И вот только сделали, пожили буквально полгода, и все уничтожено. Это грустно».

Женя Синельников показал, как выглядит дом родителей в Гостомеле пресс-служба

Дом соавтора «Орла и Решки» пострадал не только от взрывов – его размародерили.

«Сняли дверь с одной стороны, потом выбили ее с другой… Зачем? Снимали телевизор и, вероятно, не успели довести дело до конца, поэтому просто разбили его. Музыкальные колонки постреляли. Не понимаю: если ты не забираешь эту вещь, зачем ее портить? – поделился впечатлениями Синельников. – На кроватях – следы от военных берцев. Шкафы вывернуты, а дверцы выломаны. Такое впечатление, что они хотели сказать: «Чтоб ты, с*ка, знал. Чего ты так хорошо живешь?» Будто у них обида, что мы хорошо жили, имели красивые дома, дороги, у нас было убрано. Забрали даже нижнее белье, зубные щетки, бритвы, украли маленькие дешевые вещи. Зачем оно им нужно? Это так мелочно».

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