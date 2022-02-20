Как очистить поверхности от копоти и жира: 5 проверенных способов
Активированный уголь
Читайте также: Лучшие удобрения для домашних растений своими рукамиОчистить гарь с пригоревшей кастрюли можно с помощью активированного угля. Измельчите в порошок несколько таблеток и присыпьте этим средством грязное место. Через 20 минут налейте в кастрюлю немного холодной воды. Спустя полчаса вымойте посуду и удалите остатки угля.
Раствор уксуса и воды (в равных пропорциях)
Этот способ поможет вам отмыть холодильник и избавиться от неприятного запаха. Желательно не использовать холодильник сразу, дайте ему проветриться хотя бы несколько часов.
Нашатырный спирт
Нашатырный спирт в качестве очищающего средства — самый радикальный способ очищения. Холодильник надо проветривать целый день после протирания нашатырным спиртом.
Смесь пищевой соды и растительного масла
Эта смесь очистит кухонные шкафчики от противного жира (ингредиенты смешиваются в равных пропорциях). Нанесите средство на загрязненную поверхность и оставьте на 30 минут. Спустя время удалите смесь с помощью губки (она будет сниматься комочками).
Пищевая сода и чистая тряпка
Очистить мультиварку поможет пищевая сода и чистая тряпка. Достаточно просто обмакнуть мокрую тряпку в пищевую соду и протереть загрязненную поверхность. После чего — влажной тканью удалите все следы соды и протрите насухо нагреватель мультиварки.
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