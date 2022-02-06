Рассказываем, как легко и быстро удалить этикетку с посуды, бокалов или любых других изделий

Эфирное лимонное масло

Читайте также: Как еще можно использовать крахмал?

Ластик

Эфирное лимонное масло обладает обезжиривающими свойствами и легко устраняет липкие остатки клея. Достаточно нанести пару капель на этикетку и через 15 минут удалить остатки бумаги и клея с помощью губки. Но такое масло нельзя применять для чистки пластиковых изделий.

Ещё одно средство, которое легко удаляет остатки клея. Если вам нужно очистить большое по размеру изделие, то снимите бумажный слой этикетки, а оставшиеся липкие следы сотрите ластиком.

Сода или кокосовое масло

Достаточно смешать ингредиенты в пропорции 1:1 (по одной чайной ложке), полученную смесь нанести на этикету и оставить на час. Спустя время протрите все губкой и на посуде или другом изделии не останется следов от этикетки. Сода расщепит клей, а кокосовое масло размягчит бумагу.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: