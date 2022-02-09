Профессиональный дизайнер рассказала о самых распространенных ошибках при создании интерьера

Есть ошибки, которые, казалось бы, не касаются непосредственно дизайна, но влияют на готовый интерьер. Поэтому топ ошибок от эксперта, дизайнера интерьера Инны Гудзовской, начнется именно с них.

Инна Гудзовская, дизайнер интерьера

1. Выбор дизайнера по цене.

Вы ищете дизайнера и первое что, делаете – идете в Google или спрашиваете у знакомых, знают ли они кого-то. Основной вопрос «Сколько стоят ваши услуги?» — огромная ошибка. Важно найти не только подходящего по цене дизайнера, а и профессионала, с которым будет комфортно сотрудничать и который работает в той же стилистике, что нравится вам. Нужен человек, которому вы будете доверять. Каждый клиент должен найти своего дизайнера. Иначе вы рискуете разочароваться в сотрудничестве и не получить желаемый результат.

Совет:

- При поиске дизайнера оцените его работы, импонирует ли вам то, что делает этот человек, близки ли ценности, которые он транслирует.

- Перед началом сотрудничества встретьтесь с дизайнером. Узнайте, о чем он говорит, как выглядит его дизайн-проект, как много реализованных им работ. Доверяете ли вы ему, будет ли вам приятно находиться вместе с ним в течение нескольких месяцев тесного сотрудничества?

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2. Подбирать строительную бригаду по цене.

Неправильно подобранная бригада строителей приведет вас к постоянному решению проблем на стройке, дополнительным переделкам, неоправданной трате ваших денег.

Совет:

- Ищите строительную бригаду по рекомендациям знакомых или выбранного вами дизайнера. Дизайнеры сотрудничают с разными подрядчиками и могут поделиться хорошими командами.

- Задавайте прорабу вопросы о бюджете: сколько что будет стоить, какова общая цена на услуги? Профессионалы быстро сориентируют вас на базе своего богатого опыта. Если прораб мнется, бегите очень быстро и не оглядываясь.

Хорошо, когда бригада имеет профессиональное оборудование deposiphotos.com

3. Отсутствие бюджета.

Частая ошибка — начинать дизайн-проект без бюджета, ведь от него зависит, какие материалы будет закладывать дизайнер в проект. Без понятных цифр вы можете столкнуться с проблемой реализации данного интерьера. Проект может великолепно смотреться в 3D-визуализации, но по цене быть неподъемным.

Совет:

- Оцените свои финансовые возможности и сроки, за которые вы хотите реализовать проект.

- Ищите дизайнера, который поможет вам грамотно составить бюджет.

- Обсуждайте каждый элемент интерьера. Уточняйте его стоимость, возможность заказать.

4. Перепланировка в квартире, нарушающая законодательные нормы.

Если вы не узакониваете изменения в планировке своей квартиры, есть вероятность не продать ее, если будет такая необходимость. И придется заплатить штраф. Но не все виды перепланировки необходимо согласовывать и узаконивать.

Совет:

- Ищите дизайнера, который разбирается в законодательной базе разрешенных планировочных решений.

- Изучайте эту тему самостоятельно, если делаете перепланировку сами.

Ремонт — это на несколько месяцев deposiphotos.com

5. Отсутствие грамотного планирования доставки всех материалов и предметов интерьера на объект.

Когда у вас дизайн-проект на руках, но вы не выбираете такие услуги дизайнера, как авторский надзор и комплектация, обсудите с прорабом план работ. И в соответствии с этим планом заказывайте необходимые материалы, чтобы не было задержки в ремонте. Некоторые материалы могут быть заказными, требуется время для доставки. Постарайтесь не заказывать заранее, чтобы потом не думать, где, к примеру, хранить дорогую люстру.

Совет:

- Обсудите план работ с прорабом и спланируйте закупки.

- Можете все это доверить вашему дизайнеру.

Продумывайте детали deposiphotos.com

6. Не учитывать вес предмета интерьера и есть ли возможность поднять его на ваш этаж.

Например, так популярные сейчас отдельностоящие ванны из искусственного камня весят более 100 кг. Чтобы поднять такую ванну на этаж, нужны три человека. Кроме того, ванна может не помещаться в лестничный пролет и лифт, остается либо вернуть в магазин такой желанный предмет, либо заказывать кран и вынимать окна.

Совет:

- На этапе планирования смотрите на габариты и вес желаемого предмета.

- Представьте, реально ли занести его в ваш дом или квартиру.

Такие ванны сложно заносить в дом deposiphotos.com

7. При подборе любых материалов с рисунком забывать о том, что нужно заложить процент на отходы.

Это может привести к тому, что при закупке, к примеру, недостающей плитки на складе ее уже может не быть. Дозаказанный материал придется ждать (если найдут), а работа в это время будет стоять. Либо другая партия материала станет отличаться и не совпадет по цвету или рисунку.

Совет:

- Внимательно отнеситесь к просчету количества материала. Если перефразировать известную поговорку, то семь раз отмерь — один раз закупи.

- Заложите +5% как «расходные».