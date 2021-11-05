Как продать квартиру, если в ней прописаны члены семьи - ответ эксперта

Квартирный вопрос - один из самых сложных и вызывающих, порой, многолетние семейные войны. Меняются президенты, правительство, поколения, а острота жилищной проблемы остается. Именно поэтому мы продолжаем выяснять юридические тонкости с недвижимостью и у столичного адвоката, Сергея Мороза. В этот раз юрист помог нам разобраться в особенностях продажи квартиры с прописанными в ней детьми и возможности совершить сделку, если в квартире прописаны третьи лица.

Как продать квартиру, если там прописаны маленькие дети?

Следует отметить, что действующее законодательство Украины запрещает продавать жильё, которым имеют право пользоваться несовершеннолетние. Сделки по продаже недвижимости, согласно нормам Гражданского кодекса Украины подлежат обязательному нотариальному заверению.

Так, согласно Раздела ІІ, Главы 2, п.1.9 Приказа Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 «Об утверждении Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины» установлено, что в случае выявления из поданных отчуждателем документов, что право собственности или право пользования отчуждаемым жилым домом, квартирой, комнатой или их частью, имеют малолетние или несовершеннолетние дети или недееспособные или ограниченно дееспособные лица, нотариус, должен истребовать у отчуждателя разрешение органа опеки и попечительства на совершение такой сделки в форме выдержки из решения соответствующей районной государственной администрации, соответствующего исполнительного органа городских, районных в городах, сельских, поселковых советов.

Иными словами, прежде, чем совершать нотариальное действие с квартирой в которой «прописан» ребёнок, его следует выписать, поскольку это будет быстрее и проще чем получать разрешение органа опеки и попечительства.

фото: depositphotos.com. Важно учитывать все детали

Как продать квартиру собственнику, если там прописаны еще жильцы?

Действующее украинское законодательство не запрещает заключать сделки об отчуждении жилых помещений, если в нём зарегистрированы совершеннолетние лица. В этом случае, на данный факт следует обратить внимание покупателю квартиры, поскольку присутствие зарегистрированных в жилом помещении совершеннолетних лиц даёт им право пользования этим помещением.

Как правило (хоть и не обязательно по законодательству), на момент совершения сделки у нотариуса должны быть сняты с регистрации все бывшие собственники (жители), чтобы в дальнейшем у нового собственника не возникало проблем.

Как адвокат, я лично не рекомендую клиентам заключать договора с оставшимися «прописанными» бывшими собственниками (жильцами), поскольку, в дальнейшем им не составит труда без вашего разрешения, как нового собственника зарегистрировать в Вашей квартире своих детей, что в дальнейшем может существенно усложнить продажу этой квартиры вами в дальнейшем.