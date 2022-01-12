Как изменились выплаты по программе «Муниципальная няня»?

Многим современным родителям требуется помощница в воспитании любимых чад. С 2019 года в Украине действует программа «Муниципальная няня», рассчитанная на родителей с детьми до трех лет. Они могут нанять няню официально, а государство будет компенсировать им деньги за ее работу. В декабре 2021 года Кабинет министров Украины внес изменения в проект «Муниципальная няня», поэтому в 2022 году выплаты по этой программе изменились. Как оформить выплаты за «Муниципальную няню» и каков размер помощи в этом году – читайте на Ivona.

Кто может получить помощь за муниципальную няню и сколько?

Оформить услугу «Муниципальная няня» могут украинцы или иностранцы без гражданства, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет и те, кто является опекунами или усыновителями детей до трех лет. Однако, согласно сообщению правительства, в 2022 году оформить услугу муниципальной няни могут только те группы населения, которые нуждаются в помощи в уходе за детьми до трех лет:

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семьи с ребенком до трех лет с инвалидностью,

семьи с малышом до трех лет с тяжелыми заболеваниями (перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, ДЦП, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени),

семьи с ребенком до трех лет, который получил тяжелую травму, которому необходима трансплантация органа, паллиативная помощь (при не установленной инвалидности),

семьи, в которых двое и более детей, которым до трех лет,

семьи с ребенком до трех лет, где один из родителей или опекунов – лицо с инвалидностью I или II группы.

Размер компенсации за услуги няни фиксированный и в 2022 году составит 2100 грн. Выплаты по услуге «Муниципальная няня» соответствуют размеру прожиточного минимума на детей до шести лет.

Муниципальная няня: как получить помощь в 2022

Прежде чем подавать заявление на получение помощи в рамках государственного проекта, родителям необходимо будет заключить договор с няней.

Договор с няней: что в нем нужно прописать

Название услуги, объем и указание мер, которые предоставит няня. Данные о детях, за которыми будет осуществляться уход. Срок и условия предоставления услуг. Цена и периодичность выплат. Ответственность и нахождение сторон договора.

Какие документы нужны для оформления выплат муниципальной няни?

Заявление о перечислении средств для компенсации услуг няни с указанием счета в банке.

Копию заключенного договора с няней.

Подтверждение расходов на оплату муниципальной няни (это может быть чек, выписка с банковского счета или квитанция) за месяц, когда подавали заявление.

Подтверждение наличия заболевания или инвалидности у ребенка.

Перечисленные документы необходимо подать в исполнительный орган сельского, поселкового, горсовета или в ЦНАП. Решение о назначении компенсации принимают в течение 10 дней, еще три дня дается о на отправку решения о назначении компенсации заявителю. Деньги на счет должны поступить до 10 числа месяца, следующего за тем, когда были предоставлены подтверждающие расходы на услуги няни.

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