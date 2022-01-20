Продажа квартиры всегда вопрос непростой и главное - все правильно оформить, особенно, если в квартире прописаны жильцы. Адвокат рассказал как это сделать

Юридические вопросы – самые непростые, особенно те, что связаны с имуществом, недвижимостью, пропиской. Мы задали один из самых частых вопросов опытному юристу, адвокату Сергею Морозу.

адвокат Сергей Мороз

Может ли продать квартиру единоличный хозяин, если в ней прописаны еще несколько человек - его брат, сестра и ее семья. Что для этого нужно?

Следует отметить, что действующее законодательство Украины запрещает продавать жильё, которым имеют право пользоваться несовершеннолетние. Сделки по продаже недвижимости, согласно нормам Гражданского кодекса Украины подлежат обязательному нотариальному заверению.

Так, согласно Раздела ІІ, Главы 2, п.1.9 Приказа Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 «Об утверждении Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины» установлено, что в случае выявления из поданных отчуждателем документов, что право собственности или право пользования отчуждаемым жилым домом, квартирой, комнатой или их частью, имеют малолетние или несовершеннолетние дети или недееспособные или ограниченно дееспособные лица, нотариус, должен истребовать у отчуждателя разрешение органа опеки и попечительства на совершение такой сделки в форме выдержки из решения соответствующей районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, соответствующего исполнительного органа городских, районных в городах, сельских, поселковых советов.

Соответственно перед тем, как совершать нотариальное действие с квартирой в которой «прописан» ребёнок, его следует «выписать», поскольку это будет быстрее и проще чем получать разрешение органа опеки и попечительства.

Действующее украинское законодательство не запрещает заключать сделки об отчуждении жилых помещений, если в нём зарегистрированы совершеннолетние лица. В этом случае, на данный факт следует обратить внимание покупателю квартиры, поскольку присутствие зарегистрированных в жилом помещении совершеннолетних лиц даёт им право пользования этим помещением.

Как правило (хоть и не обязательно по законодательству), на момент совершения сделки у нотариуса должны быть сняты с регистрации все бывшие собственники (жители), чтобы в дальнейшем у нового собственника не возникало проблем.

Как адвокат, я не рекомендую клиентам заключать договора с оставшимися «прописанными» бывшими собственниками (жильцами) или его родственниками, поскольку, в дальнейшем им не составит без вашего разрешения, как нового собственника зарегистрировать в Вашей квартире своих детей, что в дальнейшем может существенно усложнить продажу этой квартиры вами в дальнейшем.