Как правильно экономить на отопление - грамотные советы от эксперта

Многие украинцы ассоциируют холодную пору не только с предпраздничным настроением, но и с заоблачными суммами в платежках. Если в прошлом году счета за отопление превышали наши ожидания и значительно истощили семейный бюджет, то в этом году удивлению людей не будет предела. Но есть несколько способов сэкономить свои средства. Как это сделать? Мы спросили у эксперта по вопросам в области ЖКХ, учредительницы ОО «УПС! Жизнь в моем городе», – Кристины Ненно.

Кристина Ненно из личного архива

1. Установите счетчики

Если у вас нет счетчиков на батареях на централизованное отопление, найдите пути и способы их установки. Это реально поможет вам платить за тепло в доме, а не за холодные батареи.

Сумма, уплаченная по показателям собственного счетчика, всегда меньше по сравнению со средним показателем. Часто после использования личного счетчика потребители получат счета за отопление на 40-50% меньше.

2. Обратите внимание на шторы

Всем известен факт, что батареи расположены у окна и они должны обогревать не только заходящий из них холодный воздух, но и все помещение.

Если у вас шторы из очень толстой ткани, то они станут помехой для того, чтобы теплый воздух прогревал ваше помещение. Поэтому, либо замените такие шторы, либо просто держите их открытыми.

Освободите радиаторы отопления от тяжелых штор deposiphotos.com

3. Правильно располагайте мебель

Если у батареи расположена крупногабаритная мебель, то вы должны ее подвинуть. Потому что, по факту, ваша батарея прогревает не воздух в помещении, а греет вашу мебель.

4. Полы с подогревом

Многие страны не имеют централизованного отопления как такового. К примеру, в Японии ковры с подогревом. Многие европейские страны также используют полы с подогревом. Это помогает греть только те зоны, где вы непосредственно находитесь. А также равномерно, снизу вверх подогревать помещение.

Теплый пол - тоже согреет deposiphotos.com

5. Выбирайте грамотно кондиционер

Конечно, можно обогревать дом с помощью кондиционеров, но пожалуйста, устанавливайте более энергоэффективные кондиционеры. Те, что тратят меньше электроэнергии и это поможет вам сэкономить. Например, инверторный кондиционер может обогревать до минус 30С и производит в четыре раза больше тепла при одном и том же расходе электроэнергии, сравнивая с электрокотлом.

Что же не следует делать?

Как бы ни хотелось бы побыстрее нагреть дом, все равно не рекомендовано греться всеми газовыми конфорками, которые есть у вас на кухне, потому что это опасно. При сгорании газа кислород воздуха окисляет метан с образованием углекислого газа и молекул воды, соответственно в воздухе квартиры объем кислорода уменьшается, а объем углекислого газа растет, это приносит вред здоровью любого человека, но особенно тем, у кого проблемы с органами дыхания и сердечно-сосудистой системой. Кроме того, при сгорании газа возможно образование СО (оксид углерода), которая ядовита и влияет на центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему.