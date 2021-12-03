Надежным помощником в вопросах осознанного потребления и сохранения ресурсов - может стать морозильная камера

Ведь долгосрочное хранение ликвидирует расточительное отношение к покупкам, и меняет подход к потреблению.

Ежегодно в мире выбрасывается миллионы тон еды

Чтобы ваша еда не залеживалась в морозилке, еженедельно проводите ревизию в холодильнике и составляйте меню с учетом срока годности ингредиентов. Однако еще лучше продумывать примерный план на неделю до похода в магазин и подготавливать четкий список продуктов.

Это спасет вас от лишних трат и чувства вины за все, что отправится на помойку. Ведь по оценкам ООН для решения проблемы голода во всем мире необходимо выделить 6 миллиардов долларов США.

Вы легко можете замораживать увядающую зелень, супы-пюре, готовое мясное рагу, свежие овощи и фрукты. Старайтесь использовать пригодные для заморозки контейнеры и пакеты, не забывайте подписывать их содержимое. Если вы будете вести учет содержимого морозилки или пересматривать ее раз в месяц, вас ждет много удивительных открытий, от куска чизкейка с недавнего Дня Рождения до свежей малины прошлогоднего урожая.

Какие продукты нельзя замораживать? pixabay.com

Подумайте, как приятно порадовать домашних или себя самого, летними вкусами и не тратить много времени на готовку. Сохраняя а морозильной камере первые блюда, которые просто надоели в течение недели, через некоторое время, вы сможете порадовать семью разнообразием, которое нужно только разогреть. А теперь поговорим об исключениях!

Что нельзя замораживать в холодильнике:

Картошка

Кофе

Рис

Сливочный сыр

Салат из зелени

Мясные деликатесы

Газировка

Яйца (в скорлупе)

Сметана

Баклажан

Яблоки

Еда в консервах

Артишоки

Майонез

Пиво

Дыня

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Сколько можно хранить замороженные продукты?

Масло 6-9 месяцев

Творог - 1 месяц

Твердые сыры - 6 месяцев

Мороженое - 2 месяца

Маргарин - 12 месяцев

Мягкие сыры - 6 месяцев

Йогурт - 2 месяца

Бекон -1 месяц

Говяжьи отбивные - 4-6 месяцев

Жаркое из говядины -12 месяцев

Курица (части) - 9 месяцев

Курица (целая) - 12 месяцев

Куриные наггетсы - 1-3 месяца

Ветчина (приготовленная) - 2 месяца

Свиные отбивные - 4-6 месяцев

Жаркое из свинины - 4-12 месяцев

Индейка - 3-4 месяца

Телятина - 9 месяцев

Рыба (приготовленная) - 4-6 месяцев

Рыба (постная) - 6 месяцев

Рыба (жирная) - 2-3 месяца

Рыба (копченая) - 2 месяца

Фрукты (цитрусовые) - 3 месяца

Фрукты (не цитрусовые) - 9-12 месяцев

Овощи - 8-12 месяцев

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