Какие продукты нельзя замораживать?
Ведь долгосрочное хранение ликвидирует расточительное отношение к покупкам, и меняет подход к потреблению.
Чтобы ваша еда не залеживалась в морозилке, еженедельно проводите ревизию в холодильнике и составляйте меню с учетом срока годности ингредиентов. Однако еще лучше продумывать примерный план на неделю до похода в магазин и подготавливать четкий список продуктов.
Ежегодно в мире выбрасывается миллионы тон еды
Это спасет вас от лишних трат и чувства вины за все, что отправится на помойку. Ведь по оценкам ООН для решения проблемы голода во всем мире необходимо выделить 6 миллиардов долларов США.
Вы легко можете замораживать увядающую зелень, супы-пюре, готовое мясное рагу, свежие овощи и фрукты. Старайтесь использовать пригодные для заморозки контейнеры и пакеты, не забывайте подписывать их содержимое. Если вы будете вести учет содержимого морозилки или пересматривать ее раз в месяц, вас ждет много удивительных открытий, от куска чизкейка с недавнего Дня Рождения до свежей малины прошлогоднего урожая.
Подумайте, как приятно порадовать домашних или себя самого, летними вкусами и не тратить много времени на готовку. Сохраняя а морозильной камере первые блюда, которые просто надоели в течение недели, через некоторое время, вы сможете порадовать семью разнообразием, которое нужно только разогреть. А теперь поговорим об исключениях!
Что нельзя замораживать в холодильнике:
- Картошка
- Кофе
- Рис
- Сливочный сыр
- Салат из зелени
- Мясные деликатесы
- Газировка
- Яйца (в скорлупе)
- Сметана
- Баклажан
- Яблоки
- Еда в консервах
- Артишоки
- Майонез
- Пиво
- Дыня
Сколько можно хранить замороженные продукты?
- Масло 6-9 месяцев
- Творог - 1 месяц
- Твердые сыры - 6 месяцев
- Мороженое - 2 месяца
- Маргарин - 12 месяцев
- Мягкие сыры - 6 месяцев
- Йогурт - 2 месяца
- Бекон -1 месяц
- Говяжьи отбивные - 4-6 месяцев
- Жаркое из говядины -12 месяцев
- Курица (части) - 9 месяцев
- Курица (целая) - 12 месяцев
- Куриные наггетсы - 1-3 месяца
- Ветчина (приготовленная) - 2 месяца
- Свиные отбивные - 4-6 месяцев
- Жаркое из свинины - 4-12 месяцев
- Индейка - 3-4 месяца
- Телятина - 9 месяцев
- Рыба (приготовленная) - 4-6 месяцев
- Рыба (постная) - 6 месяцев
- Рыба (жирная) - 2-3 месяца
- Рыба (копченая) - 2 месяца
- Фрукты (цитрусовые) - 3 месяца
- Фрукты (не цитрусовые) - 9-12 месяцев
- Овощи - 8-12 месяцев
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