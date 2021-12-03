Ведь долгосрочное хранение ликвидирует расточительное отношение к покупкам, и меняет подход к потреблению. 

Ежегодно в мире выбрасывается миллионы тон еды

Чтобы ваша еда не залеживалась в морозилке, еженедельно проводите ревизию в холодильнике и составляйте меню с учетом срока годности ингредиентов. Однако еще лучше продумывать примерный план на неделю до похода в магазин и подготавливать четкий список продуктов. 

Это спасет вас от лишних трат и чувства вины за все, что отправится на помойку. Ведь по оценкам ООН для решения проблемы голода во всем мире необходимо выделить 6 миллиардов долларов США.

Вы легко можете замораживать увядающую зелень, супы-пюре, готовое мясное рагу, свежие овощи и фрукты. Старайтесь использовать пригодные для заморозки контейнеры и пакеты, не забывайте подписывать их содержимое. Если вы будете вести учет содержимого морозилки или пересматривать ее раз в месяц, вас ждет много удивительных открытий, от куска чизкейка с недавнего Дня Рождения до свежей малины прошлогоднего урожая.

Какие продукты нельзя замораживать?
Какие продукты нельзя замораживать?
pixabay.com

Подумайте, как приятно порадовать домашних или себя самого, летними вкусами и не тратить много времени на готовку. Сохраняя а морозильной камере первые блюда, которые просто надоели в течение недели, через некоторое время, вы сможете порадовать семью разнообразием, которое нужно только разогреть. А теперь поговорим об исключениях! 

Что нельзя замораживать в холодильнике: 

  • Картошка
  • Кофе
  • Рис
  • Сливочный сыр
  • Салат из зелени
  • Мясные деликатесы
  • Газировка
  • Яйца (в скорлупе)
  • Сметана
  • Баклажан
  • Яблоки
  • Еда в консервах
  • Артишоки
  • Майонез
  • Пиво
  • Дыня

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Сколько можно хранить замороженные продукты?

  • Масло 6-9 месяцев
  • Творог - 1 месяц
  • Твердые сыры - 6 месяцев
  • Мороженое - 2 месяца
  • Маргарин - 12 месяцев
  • Мягкие сыры - 6 месяцев
  • Йогурт - 2 месяца
  • Бекон -1 месяц
  • Говяжьи отбивные - 4-6 месяцев
  • Жаркое из говядины -12 месяцев
  • Курица (части) - 9 месяцев
  • Курица (целая) - 12 месяцев
  • Куриные наггетсы - 1-3 месяца
  • Ветчина (приготовленная) - 2 месяца
  • Свиные отбивные - 4-6 месяцев
  • Жаркое из свинины - 4-12 месяцев
  • Индейка - 3-4 месяца
  • Телятина - 9 месяцев
  • Рыба (приготовленная) - 4-6 месяцев
  • Рыба (постная) - 6 месяцев
  • Рыба (жирная) - 2-3 месяца
  • Рыба (копченая) - 2 месяца
  • Фрукты (цитрусовые) - 3 месяца
  • Фрукты (не цитрусовые) - 9-12 месяцев
  • Овощи - 8-12 месяцев

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