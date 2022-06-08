На відомій виставці дизайну у Мілані Milan Design Week 2022 українські дизайнери презентують екпозицію, присвячену українським об'єктам

Milan Design Week 2022 — 7-12.06.2022

Локація — Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini, 4, 20154 Milano

Учасники: Alexander Bosenko, Alina Kravchuk, Anna Manako, Andrii Rudenko, Arkadiy Vartanov, Artem Zakharchenko-Halytskyi, Beata Korn, Dmytro Kozinenko, Dmytro Slinkov, Fedir Vozianov, Jaroslaw Belinski, Кateryna Sokolova, Leonid Spivakov, Leonora Yanko, Nikita Gudzovsky, Maria Yakush, Oksana Levchenya (Konstantinovska), Tasha Oro, Vadim Livshyts, Valeria Vari, Victoriya Yakusha, Vitalii Kyryliv, Yurii Kyryliv, Yuriy Ryntovt.

Із 7 по 12 червня у міланській Fabbrica del Vapore ви зможете побачити українські об’єкти на трьох умовних частинах траєкторії експозиції «Лінія Життя. Живі історії українських креаторів. Креативність. Сила опору (Спротив). Свобода».

Bandura vases FAINA Bandura vases, FAINA

На виставці будуть представлені фізичні об’єкти дизайну та мистецтва, відео звернення учасників з історіями життя креаторів у лабіринті боротьби, безнадії та надії, реальні фотографії російської війни в Україні.

CONFERMA Design, coffee table Privato

Креативність. На цій частині експозиції будуть представлені об’єкти дизайну спільного бренду Катерини Соколової та Аркадія Вартанова (NOOM), дизайн від Дмитра Козиненка та компанії Дмитра Слінькова (Woo), керамічне мистецтво Беати Корн та Леонори Янко, художній килим ручного плетіння Оксани Левчені (Костянтиновської) OLK Manufactory, об’єкт RD.Furniture із Organic Collection by Ryntovt design, концептуальний дизайн від колаборації Федора Возіанова та Анни Манако (Оne Pattern), делікатний дизайн Валерії Варі (Conferma), скляні об’єкти Марії Якуш (Yakush).

Yakush, glass

Сила опору (Спротив). Тут розмістилися: авторська копія роботи Нікіти Гудзовського «ЛаБіРиНт», концепт PANСERNYK — просте адаптивне рішення, яке має рятувати життя цивільних та військових у неброньованому транспорті, за розробкою братів Віталія та Юрія Кирилів (Hochu Rayu design bureau). Живий дизайн Вікторії Якуші та FAINA й сакральний upcycled-об'єкт Таші Оро. Також ви побачите тут реальні хроніки війни — відео- та фоторепортаж зі знищеної меблевої фабрики Леоніда Співакова (RD.Furniture) в c. Горенка Київській області.

Leonid Spivakov _ furniture facilities village Gorenka , Kyiv Region

Leonid Spivakov

Свобода. Керамічні дзеркала Анни Манако (Mаnako Design), нестримний дизайн від Андрія Руденка — тумба Break Free Collection (Panoptikum Collections), мармурове панно Олександра Босенка та команди Вадима Лівшиця і Аліни Кравчук (llab.design), декоративні птахи Артема Захарченка-Галицького (Svitanok).

RD. Furniture, Organic Collection, Estragon cupboard

Графічний стиль проєкту — Ярослав Белінський.

Gudzovsky

24 лютого 2022 — день повномасштабного військового вторгнення росії в Україну. Відтоді почався «найшвидший марафон» із переоцінки життєвих цінностей у масштабі європейської країни. Життя кожного свідомого українця розділилося на «до» і «після».

Svitanok, Flight Shadows

Хтось пішов воювати у лавах Збройних Сил України і територіальної оборони. Хтось кинувся волонтерити, допомагати із пошуками, закупівлею військового спорядження, бронежилетів, шоломів, тепловізорів, розвідувальних дронів, техніки, снайперської оптики та решти найнеобхідніших речей, яких катастрофічно не вистачало у перші дні війни. Хтось почав збирати гуманітарні пожертви зі всього світу для родин, що змушені були покинути свої домівки і поїхати «в нікуди». Культурні сили України підключилися до війни на інформаційному фронті.

Korn Beata From the Cycle Miniature of Three Moves 2018-2022_ majolica, Glaze, Wood

Кожен українець щось втратив на цій війні. Тисячі людей втратили домівки, майно, рідних і близьких... І кожен із нас щось здобув — ненависть чи ясність, невизначеність чи праведну лють, зневіру або надію.

llab.design Wall panel _VIYALO_ Wind Power_ 3

Наш проєкт ми назвали «Лінія Життя», яка для всіх українців зараз має вигляд жахливого лабіринту, в існування якого неможливо повірити, перебуваючи в центрі Європейського континенту, у 2022 році. Робота «ЛаБіРинТ» із серії робіт «Підручник для дорослих» молодого київського художника Нікіти Гудзовського стала натхненням для розробки візуальної айдентики проєкту. На ній зображено траєкторію руського воєнного корабля «москва», що прийшов нищити право вільних обирати своє майбутнє.

olk-manufactory.com

У проєкті задіяно 24 учасники — графічні, промислові дизайнери та дизайнери інтер’єрів, керамісти, меблевики, художники, модельєр та журналістка. Всі вони креатори. Кожен із них прагненням Свободи та Силою Спротиву виборює Життя.

One Pattern

One Pattern Rectangle Table

Кожен додає своє безцінне Світло, показуючи вихід зі страшного лабіринту болю та бою, що принесла російська війна в Україні. Своєю творчістю, своєю працею та вірою кожен творить Світле Майбутнє своєї Батьківщини.

Panoptikum Collections Bedside Table 3

Panoptikum Collections Bedside Table 4

Тепер кожен із нас знає: лінія життя може мати дуже несподівану траєкторію, проте кожному з нас важливо одне — її продовження.

Текст: Анастасія Білецька

Woo Furniture, Coffee Table Plane

Woo 2

Woo 2

Проєкт відбувається за підтримки Посольства України в Італійській Республіці, Генерального Консульства України в Мілані, Асоціації MILANO MAKERS, Асоціації DESIGN4UKRAINE

Кураторка — Анастасія Білецька (Maino Design Ukraine, DESIGN4UKRAINE)

Організатори — Aнна Манако (Manako Design) і Валерія Варі (Design Market)