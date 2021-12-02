Дизайн интерьера детской комнаты: что важно помнить, оформляя комнату для ребенка

Дизайнер интерьера, основательница компании TABOORET Development и мебельного ателье SUPRETA Катерина Чурина дала интервью редакции Ivona. Она поделилась лайфхаками о том, как вписать детскую зону в рабочее пространство и создать уютную и стильную детскую комнату дома.

— Вы не так давно стали мамой, но продолжаете активно работать. Как изменилось ваше рабочее пространство с появлением малышки?

— Самым сложным квестом было не скупить всю дизайнерскую мебель (смеётся). Для детской я заранее выбрала украинский бренд мебели SleepOnnn. Это украинский бренд, дизайн для которого разрабатывал Евгений Литвиненко. Я думаю, что в отдельной комнате скомпоновать все необходимое намного проще. Куда сложнее вписать детские принадлежности во «взрослое пространство», к примеру, в офис компании TABOORET Development. Мой кабинет стал уютным местом для моей дочери. Кроватка-манеж, мобильный пеленальный столик и стул-качеля mamaRoo отлично вписались в интерьер.

фото: Елена Милославская

Мне кажется, что самое главное — это обустроить детскую часть комнаты поближе к себе. Так не придется все время куда-то бегать и отвлекаться. Совмещать рабочие звонки и кормление, доставать игрушки и одновременно отвечать на вопросы сотрудников - это вполне выполнимая задача.

фото: Анастасия Осипенко

— О чем важно помнить, создавая детскую зону в квартире?

— Не забывайте, что дети растут очень быстро. Все капитальные решения в ремонте и мебели за короткое время становятся неактуальными. Нужно обязательно оставлять максимум свободного пространства, на котором в любой момент можно и замок построить, и халабуду соорудить, и просто поваляться. С появлением дочери я пересмотрела свои взгляды на проектирование детских комнат и жилья с детьми в целом.

фото: Андрей Шурпенков

— А какую цветовую гамму лучше выбрать для детской?

— Самое главное — не переборщить с яркими элементами, изысканными решениями в ремонте детской. Лучшим нейтральным фоном будет белый, светло-серый, молочный, серо-бежевый цвет. Такую комнату легко дополнить мобильными зонами, смарт-ковриками и разноцветными игрушками, которые появляются быстрее, чем вы успеваете это отследить. К тому же, я считаю классным решением оклеивать детскую графическими обоями, которые можно разукрашивать. Но мой совет: выделяйте под них только одну стену.

фото: Андрей Шурпенков

— Какое же детство без красок и творчества... Как продумать возможности для самореализации ребенка так, чтобы не испортить интерьер в детской?

— На самом деле, надо просто смириться с тем, что ремонт в детской придется обновлять после определенного возраста. Запрещать ребенку рисовать или клеить что-то во имя интерьера совсем неправильно. Я училась в художественном институте, и мои родители страдали от того, что даже во взрослом возрасте личная комната всегда была в красках, клею и каких-то обрезках. Но эта атмосфера очень способствует творческому развитию, поэтому её ни в коем случае нельзя пресекать или ограничивать.

фото: Анастасия Осипенко

Чтобы меньше переживать, рекомендую заранее предусмотреть недорогие и легко очищающиеся материалы. Например, виниловое покрытие на пол, защитный лак для стен или прочную штукатурку. Меньше использовать впитывающие материалы и те, которые можно легко повредить или поцарапать.

— Как лучше оборудовать игровую зону?

— Игровая зона должна быть в первую очередь безопасной. Все углы, торцы и другие лишние предметы заставляют материнское сердце сжиматься, а детям дарят синяки и ненужные травмы. Поэтому эта часть комнаты должна быть особенно просторной. Много места для подвижных игр, удобные столы и стульчики по возрасту для рисования — всё это мастхэв в игровой зоне.

фото: Андрей Шурпенков

Также немаловажно организовать грамотное хранение детских вещей. Чем проще убирать - тем чище будет. В идеале использовать прозрачные контейнеры или коробки. Так в поисках одной игрушки не нужно будет выворачивать все ящики, а сразу будет видно, что где лежит. Ещё можно сделать красивые и понятные таблички с надписями о том, что хранится внутри коробок. Таким образом, при уборке не нужно заново придумывать логику хранения.

фото: Андрей Шурпенков

— Мы затронули тему безопасности в комнате. Подскажи, пожалуйста, как ещё с помощью интерьера можно сделать пространство полностью безопасным для ребенка?

— Полностью? Наверное, никак (улыбается). Когда моя дочь Ева начала ползать, мы облепили все по периметру подушками, но она и через них научилась перелазить. Потом пытались ограничить место для походов, но ей было тесно, не интересно… И тогда я пошла от обратного и просто отпустила дочку! Это самое сложное, конечно. Но так мой ребенок учится быть аккуратным и осторожным. Ева понимает, что может удариться и ей это не понравится, поэтому в следующий раз уже сама обходит опасное место. Недавно, к примеру, она преодолела «лес» ножек под обеденным столом и выбралась оттуда целой и невредимой. Я считаю, что не нужно делать скудный интерьер, если вы ждете ребенка. Необходимо просто приучать детей быть самостоятельными.