Сильные морозы ожидаются во второй половине февраля

В декабре и первой половине января зима не пугала украинцев сильными морозами. Однако на фоне сильного похолодания, которое ожидается в ближайшие дни, Ivona решила узнать, какой будет вторая половина зимы 2022.

Прогноз погоды на зиму 2022

Синоптик Леонид Горбань в своей книге «Погода до 2030 года» подробно описал, какой ожидается погода в январе и феврале 2022-го. Согласно Брюсову календарю, 2022 год назван годом Юпитера. По словам Горбаня, годы Юпитера более влажные в начале, а со второй половины июля начинается засуха. Это способствует рекордным урожаям колосовых озимых и яровых и уничтожает урожаи кукурузы, подсолнечника и гречихи.

Что касается погоды зимой, согласно прогнозам Леонида Горбаня, зима в Украине будет холодной. Сильные морозы будут в феврале.

Прогноз на январь 2022

Синоптик Горбань прогнозировал теплое начало месяца и морозы начиная со Старого Нового года до Крещения. После ожидается потепление. Действительно, уже на этой неделе согласно прогнозам «Укргидрометцентра» на территории Украины ожидаются морозы до 15 градусов.

Прогноз погоды на 12 января. Фото: meteo.gov.ua

Прогноз на февраль 2022

Согласно прогнозам Горбаня, февраль будет особенно лютым, сильные морозы ожидаются во второй половине месяца. Снега будет много, ближе к концу зимы ожидаются снежные бураны.

Кстати, народный синоптик прогнозировал позднюю весну и морозный март.

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