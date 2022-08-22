Родные люди этих знаменитостей поддержали вторжение РФ на территорию Украины

Многим украинским музыкантам, актерам, ведущим, политикам и спортсменам пришлось прекратить общение с родственниками из России, Донбасса, Крыма или других областей на востоке Уураины из-за разных взглядов на войну.

Фагот

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Участник группы ТНМК Олег «Фагот» Михайлюта в интервью программе «Життя відомих людей» заявил, что его старший брат из Харькова перестал брать трубку после одного из разговоров о войне. По словам Фагота, он «наехал» на родственника, когда тот сказал фразу «А почему Зеленский Путина злил?». Артист добавил, что он и его брат выросли в семье, где говорили о свободной Украине, когда за это еще грозило уголовное дело.

Анна Ризатдинова

Гимнастка Анна Ризатдинова призналась, что ее 80-летняя бабушка из Крыма «зомбирована» российской пропагандой. По словам спортсменки, родственница поддерживает Россию и считает, что страна-агрессор «спасает» украинцев.

Ксения Кошевая

Супруга Евгения Кошевого призналась, что отправляла сестрам из Ялты фото разрушенных украинских городов, чтобы доказать, что это Россия начала войну. Но в ответ одна из сестер написала Ксении букву Z.

Егор Соболев

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Ведущая канала «1+1» Маричка Падалко рассекретила, что ее супруг, экс-нардеп Егор Соболев прекратил общение с родителями из России, которые отказались осудить вторжение. По словам телезвезды, муж запретил отцу и матери писать ему после того, как вступил в тероборону и собственными глазами увидел разрушения в Ирпене. Соболев готов восстановить отношения с родителями только после того, когда они раскаются как граждане России.

Алина Шинкаренко

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио по синхронному плаванию Алина Шинкаренко после вторжения РФ поняла, что ей не о чем говорит со своей матерью из Донецка. По словам 23-летней спортсменки ее родительница считает, что это «украинские нацики» разрушают города.

Стася Ровинская

Бывшая ведущая «1+1» отказалась от общения с родной матерью Снежаной Егоровой, которая публично поддерживала Путина. Ровинская считает, что Егоровой, которая сейчас проживает в Турции, платят за ее антиукраинскую позицию.

Григорий Решетник

Ведущий «Холостяка» рассказал о своей крестной матери родом из Николаева, которая рассорилась со своими украинскими родственниками. Женщина сейчас проживает в России, а ее сыновья и муж — военнослужащие, и, возможно, даже воюют сейчас в Украине. По словам Григория, 24 февраля крестная отправила его родителям такое сообщение: «Ну что, напросились? Так вам и нужно! Теперь будем вас воспитывать!».

Наталья Могилевская

Брат Могилевской тоже поддался пропаганде в России. Певица призналась, что ее родственник не верит в то, что это российские войска скидают бомбы на населенные пункты Украины.

Виталий Козловский

Артист «проклял» свою сводную сестру, которая проживает в Москве и поддерживает Путина. Первые 10 дней войны Козловский пытался переубедить родственницу, а когда понял, что все бесполезно, то просто «послал ее куда подальше».

Иван Дорн

С родственниками из России перестал общаться и Иван Дорн. Певец отметил, что ни один из его родных людей в РФ не поинтересовался, жив ли он.

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