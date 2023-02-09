Сила маленьких кроків у масштабі країни: як кожен може робити добро разом з українськими брендами “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” та “Big Bob”.

Героям на зв’язок: твори добро разом з українськими брендами “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” та “Big Bob” пресслужба

Кожен з нас здатен змінювати на краще власну домівку, подвір’я, район, місто, область. Впливати на близьке оточення, довкілля, добробут. Від нашої свідомості й активності залежить багато речей, у тому числі й збільшення потужності ЗСУ.

Одне з важливих напрямів допомоги нашим Захисникам є забезпечення їх засобами зв’язку. Адже на фронті без цього ніяк – без рацій неможлива ефективна комунікація, вчасне реагування на зміну бойових дій, точне коригування вогню, передача розвідданих. Надійний зв’язок – це сила, нові можливості, переваги і врятовані життя наших Героїв.

Тому “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” і “Big Bob” наприкінці року започаткували соціальну ініціативу “Героям на зв’язок”, мета якої – закупити рації на фронт.

Долучитися до важливої соціальної ініціативи просто:

купуйте “Flint”, “Chipster’s”, “Сан Санич” та “Big Bob” із позначкою “Героям на зв’язок”; шукайте у пачці фішку, код з фішки реєструйте на сайті чи в боті Телеграму або Вайберу; вирішуєте, куди саме витратити отримані 5 грн – долучитися до масштабного збору на рації для наших Героїв або переказати ці гроші на власний мобільний рахунок, щоб висловити теплі слова підтримки рідним.

Банка ініціативи становить 20 000 375 грн. За цей час вже вдалося зібрати понад 2 мільйона гривень і закупити першу партію рацій! Тож, чим більше акційних пачок придбаєте, чим більше кодів зареєструєте й спрямуєте для військових, тим більше наші Герої отримають рацій.

Наші маленькі добрі справи в глобальному масштабі відіграють значну роль, тому можемо пишатися, що своїм свідомим ставленням допомагаємо країні встояти.