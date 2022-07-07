Кто из голливудских актеров принимал участие в боевых действиях

Рассказываем, какие зарубежные знаменитости были участниками Второй мировой войны, а также служили в Корее, Ливане и во Вьетнаме.

Оливер Стоун

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Обладатель трех «Оскаров», американский режиссер, сценарист и актер Оливер Стоун с сентября 1967 года по ноябрь 1968 года воевал во Вьетнаме. Кинодеятель участвовал в сражении за базу огневой поддержки «Бёрт» и был дважды ранен.

Оливер Стоун Getty Images

Харви Кейтель

Звезда фильмов «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» и «От заката до рассвета» Харви Кейтель с 1956 по 1959 год служил в морской пехоте. Американский актер, у которого есть польские и румынские корни, проходил службу в Ливане, где в в конце 50-х годов была гражданская война.

Харви Кейтель Getty Images

Майкл Кейн

Знаменитый британский актер в 16 лет подписал контракт на службу в армию. В составе экспедиционного корпуса он отправился в Корею. В столь юном возрасте Кейн стал свидетелем военных действий между КНДР и Республикой Кореей в начале 50-х годов.

Майкл Кейн Getty Images

Кларк Гейбл

Звезда фильма «Унесенные ветром» большую часть своей службы во время Второй мировой войны провел в Англии в составе 351-й бомбардировочной группы. Актер совершил пять боевых вылетов, в том числе один в Германию, в качестве наводчика-наблюдателя в 1943 году. Во время одного из вылетов самолет Гейбла был поврежден вражеской артиллерией и атакован истребителями, которые вывели из строя один из двигателей. К счастью, Кларк остался в живых. А в июле 1944 года еще и получил звание майора.

Кларк Гейбл Getty Images

Кирк Дуглас

Отец Майкла Дугласа, американский актер Кирк Дуглас присоединился к военно-морскому флоту США в 1941 году, вскоре после того, как страна вступила во Вторую мировую войну. Кирк служил офицером связи в противолодочной войне. В 1944 году получил серьезные травмы в результате преждевременного взрыва глубинной бомбы, после чего его военная карьера закончилась.

Кирк Дуглас Getty Images

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