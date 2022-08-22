Начало кровавых войн испокон веков предвещала природа и наши предки научились «читать» эти послания Земли

24 февраля 2022 года началась самая кровавая и жестокая война – агрессивная и беспощадная война рашисткого государства – России против независимого цветущей Украины. Мы собрали основные приметы, которые испокон веков считались в Европе предвестниками кровавых войн. Достаточно вспомнить и сопоставить – какие приметы оказались верными и стоит ли в них верить.

Щедрый урожай грибов

Заядлые грибники точно помнят осень 2021 года – когда грибов было особо много. Белые и лисички, маслята и опята, подберезовики и поддубники – урожай грибов накануне военного года наших предков всегда настораживал. Нашествие грибов было признаком нашествия из царства мертвых (грибы-гробы, это уже «надуманная» аллюзия). Накануне большинства крупных войн народ собирал невиданный урожай грибов. Так было накануне Первой и Второй мировых войн.

Фотограф: Irina Iriser: https://www.pexels.com

Мальчики рождаются

Согласно официальной https://countrymeters.info/ru/Ukraine только в Киеве по данным медстата мальчиков родилось больше чем девочек (14 445 девочек и 15 891 мальчик). И такая тенденция наблюдается последние несколько лет не только в столице, но и в регионах Украины.

Рождаемость больше количества мальчиков испокон веков в Европе считалось признаком приближающихся войн. Таким образом «природа» пытается хоть как-то компенсировать потери мужчина в войнах.

Большой урожай яблок и огурцов

Яблоки и огурцы – издавна заготавливались на зиму и были одним из источников витаминов. Большой урожай именно этих овощей и фруктов – свидетельство приближающейся беды – войны. Никакого научного или народного объяснения этому явлению нет, но наши прадеды в годы, когда был урожай яблок и огурцов одновременно начинали готовиться к войне. Так было в 1940, в 1914, накануне наступления Наполеона

Фотограф: Irina Iriser: https://www.pexels.com

Наглеют насекомые и дикие животные

Паутина затянула колодец – жди беды. Плодятся крысы, наглеют белки, зайцы и дикие кабаны – жди войны. Непонятное поведение диких животных, которые становятся более наглыми и агрессивными и откровенно «хозяйничают» на участках людей нашими предками считалось предвестником войны.

В Европе скорую войну так же предвещали помимо наглых белок и зайцев большое увеличение рождаемости домашнего скота – овец, свиней и коров.

Фотограф: Taryn Elliott: https://www.pexels.com

«Кровавая Луна», комета и прочие нетипичные небесные катаклизмы.

В 2021 году украинцы могли наблюдать 4 лунных затмения (как правило: в год бывает не больше двух подобных явлений) и одну «Кровавую Луну» 26 мая 2021года - в эту ночь Луна полная Луна приобретает красных оттенок. Наши предки верили, что такие события случаются накануне кровавых войн. Научного объяснения этому нет, хотя некоторые ученые склоняются к мысли о том, что подобные явления негативно влияют на людей с психическими расстройствами. А если такой человек – кровавый диктатор – последствия можно спрогнозировать.

Комета – так же предвестник военной беды, а 12 декабря 2021 года мимо Земли пролетела одна из крупнейших комет – комета Леонарда.

Фотограф: Luke Tinker: https://www.pexels.com

Еще одна, церковная примета – начинают "плакать" иконы. Сообщений о том, что иконы в украинских церквях начинали мироточить, мы читали достаточно часто, а вот подтверждение этой приметы, как и других, украинцы переживают уже пол года.

Что касается «примет Победы» – народная мудрость здесь более сдержанна. Мы же, украинцы, точно знаем – главный признак скорой победы – это безоговорочная вера в наших Защитников!