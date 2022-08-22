Какие приметы предвещали начало войн в Европе и как наши предки понимали, что скоро на их землю придет война
24 февраля 2022 года началась самая кровавая и жестокая война – агрессивная и беспощадная война рашисткого государства – России против независимого цветущей Украины. Мы собрали основные приметы, которые испокон веков считались в Европе предвестниками кровавых войн. Достаточно вспомнить и сопоставить – какие приметы оказались верными и стоит ли в них верить.
Щедрый урожай грибов
Заядлые грибники точно помнят осень 2021 года – когда грибов было особо много. Белые и лисички, маслята и опята, подберезовики и поддубники – урожай грибов накануне военного года наших предков всегда настораживал. Нашествие грибов было признаком нашествия из царства мертвых (грибы-гробы, это уже «надуманная» аллюзия). Накануне большинства крупных войн народ собирал невиданный урожай грибов. Так было накануне Первой и Второй мировых войн.
Мальчики рождаются
Согласно официальной https://countrymeters.info/ru/Ukraine только в Киеве по данным медстата мальчиков родилось больше чем девочек (14 445 девочек и 15 891 мальчик). И такая тенденция наблюдается последние несколько лет не только в столице, но и в регионах Украины.
Рождаемость больше количества мальчиков испокон веков в Европе считалось признаком приближающихся войн. Таким образом «природа» пытается хоть как-то компенсировать потери мужчина в войнах.
Большой урожай яблок и огурцов
Яблоки и огурцы – издавна заготавливались на зиму и были одним из источников витаминов. Большой урожай именно этих овощей и фруктов – свидетельство приближающейся беды – войны. Никакого научного или народного объяснения этому явлению нет, но наши прадеды в годы, когда был урожай яблок и огурцов одновременно начинали готовиться к войне. Так было в 1940, в 1914, накануне наступления Наполеона
Наглеют насекомые и дикие животные
Паутина затянула колодец – жди беды. Плодятся крысы, наглеют белки, зайцы и дикие кабаны – жди войны. Непонятное поведение диких животных, которые становятся более наглыми и агрессивными и откровенно «хозяйничают» на участках людей нашими предками считалось предвестником войны.
В Европе скорую войну так же предвещали помимо наглых белок и зайцев большое увеличение рождаемости домашнего скота – овец, свиней и коров.
«Кровавая Луна», комета и прочие нетипичные небесные катаклизмы.
В 2021 году украинцы могли наблюдать 4 лунных затмения (как правило: в год бывает не больше двух подобных явлений) и одну «Кровавую Луну» 26 мая 2021года - в эту ночь Луна полная Луна приобретает красных оттенок. Наши предки верили, что такие события случаются накануне кровавых войн. Научного объяснения этому нет, хотя некоторые ученые склоняются к мысли о том, что подобные явления негативно влияют на людей с психическими расстройствами. А если такой человек – кровавый диктатор – последствия можно спрогнозировать.
Комета – так же предвестник военной беды, а 12 декабря 2021 года мимо Земли пролетела одна из крупнейших комет – комета Леонарда.
Еще одна, церковная примета – начинают "плакать" иконы. Сообщений о том, что иконы в украинских церквях начинали мироточить, мы читали достаточно часто, а вот подтверждение этой приметы, как и других, украинцы переживают уже пол года.
Что касается «примет Победы» – народная мудрость здесь более сдержанна. Мы же, украинцы, точно знаем – главный признак скорой победы – это безоговорочная вера в наших Защитников!