Кому из звездных мам пришлось рожать во время обстрелов

Многие беременные женщины были вынуждены бежать на Западную Украину или за границу, чтобы в безопасности родить ребенка. К сожалению, из-за войны некоторым пришлось рожать в бомбоубежищах во время обстрелов. Рассказываем, как это было у звездных мам.

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Историей своих родов танцовщица смогла поделиться только спустя месяц. На второй день войны она стала мамой во второй раз. По словам Яны, ей пришлось рожать сына в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище. К тому же она все время переживала за старшего сына, скрывавшегося в бомбоубежище на другом конце Киева без родителей.

Певица Маша Собко

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Артистке пришлось уехать рожать в другой город так, как клиника, с которой Маша договорилась о родах, попала под обстрел. Сын Собко Матвей появился на свет 26 марта. Первым о пополнении сообщил муж Маши Артем Онещак, указав в геолокации город Львов.

Елизавета Юрушева

Супруге экс-главы Черкасской ОГА и бывшего ведущего Александра Скичко, управляющей отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавете Юрушевой на последних месяцах беременности пришлось без мужа уехать за границу. На Пасху пара сообщила, что у них родилась девочка. В какой именно стране находится Юрушева с маленькой дочерью и двумя старшими детьми, держится в тайне.

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