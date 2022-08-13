Кто из знаменитостей нарвался на критику пользователей Сети

Публичные люди всегда на виду, поэтому один их неверный шаг может привести к критике в СМИ и Сети или к громкому скандалу. Но многие украинские звезды могут за себя постоят, ответив обидчикам. Правда, иногда они не обходятся без матерных слов.

Ivona решила рассказать, какие знаменитости подвергались критике во время войны, и за что их хейтили.

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Наибольшее число нападок получили те, особенно мужчины призывного возраста. Критиковали Потапа, Анатолия Анатолича, Монатика, Сергея Бабкина, Виктора Павлика и даже мужа Поляковой, которому недавно исполнилось 60 лет.

Так, например, Снежане Бабкиной пришлось оправдоваться не только за отъезд мужа в Германию (хоть он и многодетный отец), но и за то, что их семейство воспользовалась финансовой помощью для беженцев.

«Человек ежедневно должен приносить пользу своей стране. Какую пользу приносите вы сейчас, обливая дерьмом человека, который ежедневно помогает волонтерам, детским домам, перинатальным центрам, старикам выжить! Задавайте себе вопросы ежедневно! Чем я был полезен сегодня, сейчас? И делайте все от себя зависящее, чтобы в нашей стране скорее наступил мир! Мир, слышите? А не вот это, чем вы здесь занимаетесь!» — написала Бабкина.

Снежана Бабкина ответила хейтерам instagram.com/snezhana_babkina

Гневно ответила на критику супруга и Оля Полякова.

«Мой муж со всеми разрешениями первый раз после начала войны 29 июня приехал за мной и моими детьми в Прагу. Мы были там три дня. Он был на двух моих концертах и 3 июля мы отправились в Украину. Я прошу вас, люди, не разгоняйте г*вно на вентилятор. Отвратительно на это смотреть. И все, кто говорит фигню и разгоняет хейт, закройте рты. Идите в ж*пу! И еще одно: он в Украине. Как был, так и есть. И никуда не собирается. Поэтому можете встретиться с ним лично. Он умеет с такими говорить. Увижу, какие вы смелые», — сказала певица.

Атаковали хейтеры и тех знаменитостей, которые не бросили свою родину во время войны, однако летом отправились на отдых за границу. Критиковали Наталку Денисенко за отпуск в Турции, а Санту Димопулос за поездку в Танзанию.

«Почему мне должно быть стыдно? Потому, что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить? Потому что мой муж в ВСУ? Потому что я все время войны занималась волонтерством? Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на миг отдохнули и были здоровы, счастливы?», — ответила на хейт Денисенко в Instagram.

Наталка Денисенко нарвалась на критику instagram.com/natalka_denisenko

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Также множество гневных комментариев от украинцев, в том числе и от звездных коллег, получили Наталья Могилевская, Надя Дорофеева, Маша Ефросинина и Оля Полякова из-за. Могилевская нарвалась на критику, потому что предложила, чтобы, кроме украинского, государственными языками были английский и русский. Дорофееву захейтили за выход русскогоязычной песни во время войны. А Полякова и Ефросинина разозлили пользователей Сети, потому что решили не переходить на украинский язык в своем совместном YouTube-шоу «Взрослые девочки».

«Просто сели там несколько чуваков и две тети и облили меня дерьмом. Из этого последовали заголовки. И вот здесь оно уже долетело до тех людей, для которых эта тема очень болезненна. И я их понимаю. Ибо когда тебе болит, и ты читаешь, что она, с*ка такая, "отказывается говорить по-украински", ты приходишь к ней в комментарии и желаешь, чтобы ее дети были убиты рашистами и изнасилованы», — высказалась о критике Ефросинина в эфире «НВ».

Не обошли стороной хейтеры и Виталия Козловского. Его клип на песню «Інша весна» назвали «танцами на костях». А все потому, что артист снимал видео на фоне разрушеных рашистами домов в Киеве.

«Б**ть, идите на ***. Потому что Богатырская 20, где мы снимали синхроны нашего клипа у разрушений, а номер 18 – там, где я ходил заниматься английским. Это не кощунство и не издевательство. Это хроника того, в чем я, б**ть, жил! Это моя боль, это крик. Это не просто "посмотрите, я здесь". Это крик души, это разорванное сердце в куски и кровь, которая течет. Крик SOS: "Помогите! Люди, услышьте нас. Мы здесь живем среди этого, среди этих разрушений". Это не где-нибудь в Сирии, это все вокруг нас. И это была главная цель видео», — гневно ответил Козловский тем, кто не понял идею его клипа в программе «Зірковий шлях».

А вот на Ксению Мишину напали из-за ее желания найти себе домработницу.

«На счет того, что лучше бы я перевела деньги на ВСУ. А у меня вопрос: кто знает, что лучше? Кто может посчитать, сколько мне куда перевести? И перед кем оправдываться? Так хочется, чтобы наше общество скорее стало таким, в котором всем вообще все равно, какой ты, если ты, конечно, не нарушаешь чьи-то права!» — написала знаменитость.

Ксения Мишина нарвалась на критику instagram.com/misha.k.ua

Эктору Хименесу-Браво пришлось отвечать на комментарии тех, кто считает, что у него слишком молодая возлюбленная.

«Было много комментариев, что ей 15 лет. Конечно, это не так. Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения, потому что есть много людей, которые этого не понимают. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молоды», — заявил кулинар в интервью «24-му каналу».

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