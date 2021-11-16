В советском кинематографе было немало актеров, в творчестве которых есть только одна по-настоящему яркая роль, которая ненадолго сделала их звездами СССР. Их дальнейшая карьера не сложилась по разным причинам. 

Ivona представляет подборку актеров СССР, которые сыграли только одну успешную роль и вот почему.

Наталья Богунова

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Советская актриса театра и кино Наталья Богунова прославилась благодаря сериалу «Большая перемена». Личная жизнь знаменитости не задалась. В студенческие годы она вышла  замуж за Александра Стефановича. Он учился на режиссера в ВГИКе, она – на актрису. Но через семь лет пара развелась. Причиной этого стали постоянные съемки в разных городах и нежелание мужа иметь детей.

Наталья Богунова
Наталья Богунова
Фото из открытых источников

В итоге он через пару лет женился на Алле Пугачевой. А Наталья ушла в работу на 17 лет, но такой роли, как в «Большой перемене», у нее больше не получалось.

Наталья Богунова в молодости
Наталья Богунова в молодости
Фото из открытых источников

Страшной трагедией для нее стала смерть мамы, ведь она была единственным близким ей человеком. После смерти мамы она даже попала в психиатрическую лечебницу. А в августе 2013 года она умерла от инфаркта во время отдыха на Крите.

Кадр из сериала «Большая перемена»
Кадр из сериала «Большая перемена»
Фото из открытых источников

Борис Быстров

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Звезда сказки «Волшебная лампа Аладдина» Борис Быстров, который сыграл Аладдина, прославился, когда ему был 21 год. Он стал секс-символом советского кино. От поклонниц не было отбоя, но актер мечтал о крепкой семье.

Кадр из фильма «Волшебная лампа Аладдина»
Кадр из фильма «Волшебная лампа Аладдина»
Фото из открытых источников

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Первой его женой стала актриса Инна Кмит. В этом браке родилась дочь Екатерина, которая тоже стала актрисой. Но спустя 10 лет брака супруги развелись. Причиной разрыва стала влюбленность Бориса в танцовщицу Москонцерта Татьяну Лейбель. После чего актер ушел из семьи. Правда, второй брак продлился совсем недолго, ведь Быстров пристрастился к спиртному.

Актер снялся еще в нескольких картинах, таких как «Приключения желтого чемоданчика», «Удар! Еще удар!», «ТАСС уполномочен заявить», но желаемой славы ему эти фильмы не дали.

Борис Быстров
Борис Быстров
Фото из открытых источников

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В Театре имени Ермоловой, куда пришел Борис Быстров на службу повстречал свою новую любовь. Его третьей супругой стала актриса Ирина Савина. У супругов 10 лет разницы в возрасте. Они занимаются дубляжом американских фильмов и мультсериалов.

Юозас Киселюс

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Звезда сериала «Долгая дорога в дюнах» Юозас Киселюс стал самым обсуждаемым актером 80-х годов. После премьеры  Юосаз Киселюс стал одним из главных романтичных киногероев, но после громкого успеха пропал с экранов.

Юозас Киселюс
Юозас Киселюс
Фото из открытых источников

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Успех сериала сыграл с актером злую шутку – удачная роль навсегда заковала его в амплуа положительного героя. Режиссеры видели в нем лишь варианты Артура. То же самое произошло и с Лилитой, и с Ромуальдасом – они все стали заложниками своих ролей.

Кадр из сериала «Долгая дорога в дюнах»
Кадр из сериала «Долгая дорога в дюнах»
Фото из открытых источников

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Актер дважды был женат. От первого брака у него было две дочери, во втором родился сын. Он зарабатывал на рекламе или низкопробных сериалах,  из-за чего очень сильно переживал. Однажды у него случился сердечный приступ. Жена срочно повезла его в больницу. Когда вошла врач, Юозас по привычке встал. И тут же упал. Позже выяснилось, что у него был порок сердца. Юозас Киселюс скончался в 1991 году в 41-летнем возрасте.

Светлана Аманова

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Звезда комедии «Спортлото-82» стала  популярна в 1982 году. Ведь за первый год проката фильм посмотрел каждый пятый житель СССР, а это, как минимум, 50 миллионов человек. Светлана Аманова, исполнившая там главную роль – Тани, стала  популярна не только у зрителей, но и у режиссеров.

Светлана Аманова в молодости
Светлана Аманова в молодости
Фото из открытых источников

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21-летняя актриса начала сниматься в других популярных фильмах, но ей доставались небольшие эпизодические роли. Режиссеры просто хотели использовать ее молодость и милую улыбку, а актриса, конечно, хотела большего. И постепенно актриса полностью исчезла с экранов, разочаровавшись в профессии.  После смерти мамы у нее началась депрессия, которую пришлось лечить медикаментозным путем. На это ушло шесть лет.

Кадр из фильма «Спортлото-82»
Кадр из фильма «Спортлото-82»
Фото из открытых источников

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С мужем она развелась и осталась с маленькой дочерью одна – практически без средств к существованию. Помогала работа на сцене Малого театра. Платили там немного, но на скромную жизнь хватало.

Светлана Аманова
Светлана Аманова
Фото из открытых источников

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Отметим, что все трое актеров, сыгравших главных героев любовного треугольника в фильме «Спортлото-82», остались, по сути, актерами одной роли. У каждого из них своя судьба. Актера Дениса Кмита еще до выхода фильма на экраны призвали в армию. Там с молодым человеком случилась настоящая трагедия: Кмит сорвался со второго этажа. Когда его привезли в больницу, он уже не чувствовал ног. На пике своей славы 22-летний актер оказался навсегда прикован к инвалидной коляске. Исчез с экранов и актер Альгис Арлаускас. С кино у него тоже не сложилось, и он давно уехал в Испанию. Занимается там документалистикой, играет в местных сериалах.

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