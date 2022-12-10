Прорыв года: ТОП-10 актеров, которые обрели популярность в 2022
Крупнейший в мире веб-сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDb), который сейчас подводит итоги 2022-го, обнародовал список «Прорыв года».
Читайте также: Ефросинина впервые рассказала о вечеринке Горбунова, на которой едва не погиблаОсобенность этого рейтинга в том, что в него входят те актеры и актрисы, которые никогда ранее не попадали в сотню лучших кинозвезд, но в этом году смогли прославиться ролями в успешных проектах. Рассказываем, кто попал в десятку рейтинга.
10. Кубино-американская актриса и певица Джессика Дарро (озвучила персонажа Луизу Мадригал в диснеевском мультфильме «Энканто»).
9. Канадская актриса Татьяна Маслани (исполнила главную роль в сериале Marvel «Женщина-Халк: Адвокат»).
8. Американский актер, певец и модель Алан Ричсон (снялся в сериале «Ричер» в роли Джека Ричера).
7. Британская актриса индийского происхождения Симона Эшли (исполнила роль Кейт Шармы во втором сезоне «Бриджертонов»).
Читайте также: Звездные пары мирового шоу-бизнеса, которые в 2022 году стали родителями6. Английский актер, музыкант и модель Джейми Кэмпбелл Бауэр (идеально справился с ролью Векна в «Очень странных делах»).
5. Американская актриса Зои Кравиц (прославилась ролью Женщины-Кошки в «Бэтмене»).
4. Американский актера Остин Батлер (сыграл Элвиса Пресли в биографическом фильме «Элвис»).
3. Британский актер Джозеф Куинн (известность ему принесла роль Эдди Мансона в сериале «Очень странные дела»)
2. Австралийская актриса Милли Олкок (исполнила роль юной Рейениры Таргариен в сериале «Дом Дракона»)
1. Британская актриса Эмма Д’Арси (тоже сыграла Рейениры Таргариен в «Доме Дракона»).
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