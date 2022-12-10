Для каких звезд кино 2022 год стал самым успешным в карьере

Прорыв года: ТОП-10 актеров, которые обрели популярность в 2022 Getty Images

Крупнейший в мире веб-сайт о кинематографе Internet Movie Database (IMDb), который сейчас подводит итоги 2022-го, обнародовал список «Прорыв года».

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Особенность этого рейтинга в том, что в него входят те актеры и актрисы, которые никогда ранее не попадали в сотню лучших кинозвезд, но в этом году смогли прославиться ролями в успешных проектах. Рассказываем, кто попал в десятку рейтинга.

10. Кубино-американская актриса и певица Джессика Дарро (озвучила персонажа Луизу Мадригал в диснеевском мультфильме «Энканто»).

Джессика Дарро Getty Images

9. Канадская актриса Татьяна Маслани (исполнила главную роль в сериале Marvel «Женщина-Халк: Адвокат»).

Татьяна Маслани Getty Images

8. Американский актер, певец и модель Алан Ричсон (снялся в сериале «Ричер» в роли Джека Ричера).

Алан Ричсон Getty Images

7. Британская актриса индийского происхождения Симона Эшли (исполнила роль Кейт Шармы во втором сезоне «Бриджертонов»).

Симона Эшли Getty Images

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6. Английский актер, музыкант и модель(идеально справился с ролью Векна в «Очень странных делах»).

Джейми Кэмпбелл Бауэр Getty Images

5. Американская актриса Зои Кравиц (прославилась ролью Женщины-Кошки в «Бэтмене»).

Зои Кравиц Getty Images

4. Американский актера Остин Батлер (сыграл Элвиса Пресли в биографическом фильме «Элвис»).

Остин Батлер Getty Images

3. Британский актер Джозеф Куинн (известность ему принесла роль Эдди Мансона в сериале «Очень странные дела»)

Джозеф Куинн Getty Images

2. Австралийская актриса Милли Олкок (исполнила роль юной Рейениры Таргариен в сериале «Дом Дракона»)

Милли Олкок Getty Images

1. Британская актриса Эмма Д’Арси (тоже сыграла Рейениры Таргариен в «Доме Дракона»).

Эмма Д’Арси Getty Images

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