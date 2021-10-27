Все мужчины при одном только взгляде на них сходили с ума, а женщины мечтали быть похожими на них

Эти звезды совестного кинематографа были любимицами публиками не только за блестящий актерский талант, но и за естественную красоту. Они покорили сердца миллионов мужчин, некоторые из них блистали даже в Голливуде. Вспоминаем самых красивых актрис советского времени, которые с легкостью могли бы составить конкуренцию тогдашним обладательницам титула «Мисс Мира».

Любовь Орлова (1902-1975)

Читайте также: Как сложилась личная жизнь самых красивых актеров советских времен

Орлова была самой яркой звездой советского кино 30-х и 40-годов. Актриса обладала аристократической внешностью и превосходным чувством стиля, чем покорила немало мужчин.

Элина Быстрицкая (1928-2019)

Наверное, в Советском союзе не было ни одного мужчины, который бы тайно не был влюблен в уроженку Киева Элину Быстрицкую после выхода трехсерийного фильма «Тихий дон».

Ирина Алферова (род. 1951)

Алферова была олицетворением романтики и в советском кино. Перед красотой актрисы не смог устоять даже секс-символ 70-х и 80-х годов Александр Абдулов, который в 1976 году позвал Ирину замуж.

Анна Самохина (1963-2010)

Исполнительница роли княжны Таракановой в «Царской охоте» тоже была любимицей телезрителей, благодаря яркой внешности. Актриса всегда была с безупречным макияжем, даже в последние года жизни, когда она боролась с четвертой стадией рака желудка.

Наталья Варлей (род. 1947)

Читайте также: ТОП-5 самых ярких пар советского времени

Звезда фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» бросила цирковую карьеру ради ролей в кино и не прогадала. Уже с первых фильмов актриса стала главной красавицей советских телеэкранов.

Анастасия Вертинская (род. 1944)

Актриса фильмов «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Война и мир» и «Анна Каренина» прославилась благодаря невероятно красивым и большим глазам. За такой пронзительный взгляд внешность Анастасии иногда называли «инопланетной».

Наталья Кустинская (1938-2012)

Красота звезды картины «Иван Васильевич меняет профессию» покорила не только СССР. В 60-е годы французский журнал Candide внес Кустинскую в ТОП-10 самых красивых актрис мира.

Натали Палей (1905-1981)

Внучка императора Александра II в Париже построила довольно успешную карьеру манекенщицы, а после переезда в США стала кинодивой Голливуда. Фото Натали появлялись на страницах Vogue, а среди ее возлюбленных были модельер Люсьен Лелонга, поэт Жан Кокто, писатель Антуан де Сент-Экзюпери, бродвейский продюсер Джон Уилсон и писатель Эрих Мария Ремарк.

Нинель Мышкова (1926-2003)

Читайте также: Ванесса Хадженс похвасталась роскошным домом в Лос-Анджелесе

Дочь генерала-лейтенанта Мышкова попала в список самых красивых актрис СССР благодаря своей ослепительной внешности и прелестным глазам. Мужьями кинозвезды были актер Владимир Этуш, композитор Антонио Спадавеккиа, кинооператор Константин Петриченко и режиссер Виктор Ивченко.

Любовь Полищук (1949-2006)

Любовь была обладательницей ошеломляющей внешности и невероятного актерского таланта. Небывалую славу ей принесли роли в «Моей прекрасной няни», «Двенадцати стульях», «Интердевочке» и «Моей морячке».

Вам будет интересно почитать на Ivona: