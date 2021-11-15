Музыканты и актеры, ушедшие из жизни слишком рано

Они бы могли сыграть еще десятки ролей или написать немалое количество музыкальных хитов, однако судьба распорядилась иначе. Вспоминаем советских знаменитостей, которые погибли в авариях или умерли от болезни на пике славы.

Андрей Миронов (46 лет)

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Звезде фильмов «Бриллиантовая рука» и «Двенадцать стульев» еще в детстве поставили диагноз «врожденная аневризма сосудов головного мозга». Малейшая эмоциональная нагрузка могла бы привести к смерти. Серьезные проблемы со здоровьем у Миронова начались в восьмидесятые годы. В тот период он неоднократно попадал в больницу от переутомления, но актерскую карьеру не бросал. В 1987 году во время спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» в Риге Андрей потерял сознание на сцене. Артиста сразу же забрала скорая помощь, однако врачам не удалось спасти великого актера. Миронов умер от кровоизлияния в мозг.

Андрей Миронов в «Бриллиантовой руке» kinoteatr.ru

Виктор Цой (28 лет)

Легендарный солист группы «Кино» погиб 15 августа 1990 года. Певец разбился во время поездки в Латвию. На трассе «Слока-Талси» Цой уснул за рулем, после чего его москвич вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Смерть Виктора наступила мгновенно.

Виктор Цой kinoteatr.ru

Владимир Высоцкий (42 года)

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Знаменитый исполнитель и актер Владимир Высоцкий был заядлым курильщиком и страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Такой образ жизни привел к тому, что у артиста появились проблемы с сердцем и почками. Во время московской Олимпиады 1980 года у Высоцкого случился острый инфаркт миокарда, который и стал причиной смерти Владимира в 42-летнем возрасте.

Владимир Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя» kinoteatr.ru

Никита Михайловский (27 лет)

Актер фильмов «Вам и не снилось...», «Ради нескольких строчек» и «Зонтик для новобрачных» в 1991 году провел выставку собственных картин в Лондоне. Деньги, вырученные от продажи произведений актера, были направлены на лечение советских детей от рака. Тогда еще Михайловский не знал, что сам болен этим страшным недугом.

Спустя два месяца Никита стал жаловаться сильную усталость. Актер обратился к врачам, которые поставили ему диагноз «лейкоз» — рак крови и костного мозга. Поговаривают, что на операцию кинозвезды денежные средства направили Борис Ельцин и Маргарет Тэтчер. Однако, хирургическое вмешательство не улучшило состояния Михайловского. Он умер в Лондоне 21 апреля 1991 года.

Никита Михайловский в картине «Вам и не снилось…» kinoteatr.ru

Олег Даль (39 лет)

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Советский актер Олег Даль стал любимчиком советских телезрителей после выхода картин «Женя, Женечка и „катюша“» и «Хроника пикирующего бомбардировщика». Однако страсть к алкоголю и проблемы с психологическим здоровьем часто мешали его дальнейшей работе в кино. Ходят слухи, что артист даже закодировался, чтобы избавиться от зависимости. Но накануне смерти снова употреблял алкоголь, что якобы и вызвало сердечный приступ. Умер Даль во время командировки в Киев в номере гостиницы «Студийная».

Олег Даль kinoteatr.ru

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