Что известно о личной жизни Натальи Андрейченко, Риммы Марковой и других кинозвезд советского времени

До сих пор существует стереотип, что выйти замуж за мужчину из другой страны — все равно, что стать героиней сказки. Эти знаменитые актрисы на собственном примере показали, что свадьба с заграничным принцем не всегда залог счастливой жизни. Рассказываем об историях любви с печальным концом.

Наталья Андрейченко

Исполнительница роли Мэри Поппинс в 29-летнем возрасте влюбилась в австрийского актера и кинорежиссера Максимилиана Шелла, который был старше ее на 26 лет. Пара познакомилась в 1985 году на съемках мини-сериала «Петр Великий». Тогда Андрейченко еще была замужем за композитором Максимом Дунаевским и воспитывала с ним трехлетнего сына Дмитрия. Актрисе было сложно расстаться с супругом и это при том, что у Дунаевского была внебрачная дочь. Но в итоге Наталья все-таки решила признаться в своей измене и подать развод.

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С австрийцем Андрейченко прожила в браке около 20 лет. Однако на переезд к нему в США звезда решилась только спустя 6 лет после свадьбы. Максимилиан дал свою фамилию сыну Натальи от первого брака. Также у супругов в 1989 году родилась дочь Настасья. В начале 2000-х у Шелла появилась другая женщина, из-за чего в 2005-м последовал развод. После расставания с мужем-иностранцем Андрейченко вернулась на родину. А последние 9 лет она проживает преимущественно в Мексике.

Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл Getty Images

Римма Маркова

Актриса Римма Маркова замужем была три раза, причем дважды ее мужьями становились иностранцы. Впервые кинозвезда пошла под венец с греком по имени Семен. Брак с этим мужчиной, который работал военным летчиком, продлился около года. Римма ушла от него, когда он потребовал ее бросить сцену. После развода экс-супруги ни разу не виделись.

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Вторым мужем Марковой стал музыкант Владимир Никитин, от которого она в 1961 году родила единственного ребенка — дочь Татьяну. Разошлись из-за того, что Никитин злоупотреблял алкоголем.

А в третий раз артистка сыграла свадьбу с испанским бароном Хосе Гонсалесом Марией Антонио. Мужчина умолял любимую бросить театральную сцену и кино, переехать к нему в Испанию и завести детей. Однако, Римма в очередной раз выбрала карьеру. Актриса даже тайно сделала аборт. Хосе не простил женщине такой поступок и вернулся на родину. Пара была вместе всего год, однако официально они были женаты до конца жизни.

Римма Маркова и Хосе Гонсалес Мария Антонио Скриншот из видео

Ангелина Вовк

Актриса и ведущая Ангелина Вовк во время командировки в Прагу познакомилась с художником одной из чешских киностудий Индржихом Гецом. Это была любовь с первого взгляда.

Ради отношений с иностранцем Ангелина даже решилась на развод с диктором Центрального телевидения Геннадием Чертовым, с которым прожила в браке 16 лет.

Вовк и Гец поженились в 1982 году и 13 лет жили на две страны так, как Ангелина не хотела бросать карьеру на советском телевидении. В итоге у Индржиха появилась другая женщина.

Ангелина Вовк с Индржихом Гец ©wday.ru

Маргарита Терехова

Сыгравшая Миледи в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» Маргарита Терехова трижды была замужем. Три года она была женой актера Вячеслава Бутенко. А в 1967-1969 годах состояла в браке с болгарским актером Савой Хашимовым, от которого родила дочь Анну. С иностранцем у актрисы завязался роман на съемках фильма «Бегущая по волнам». Пара сыграла свадьбу, когда Терехова уже была беременна. Ради любимой и их будущего ребенка Хашимов переехал в Москву — в театральное общежитие. Такое жилье не устраивало Саву, а Маргарита отказывалась от жизни в Болгарии. Через год после рождения дочери мужчина вернулся в Софию. Актриса долго не могла простить «бегства» супруга и на третий брак решилась только спустя 10 лет. За режиссером Георгием Гавриловым Терехова была замужем 15 лет. У экс-супругов есть сын Александр. В прессе неоднократно ходили слухи, что на самом деле его отцом является таджикский предприниматель Сайфиддин Тураев, с котором якобы у Маргариты был роман.

Елена Сафонова

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Личная жизнь звезды фильма «Зимняя вишня» тоже сложилась неудачно. В 20-летнем возрасте она впервые вышла замуж. Тогда ее избранником стал актер Виталий Юшков. Через 6 лет супруги приняли решение расстаться. После развода актриса закрутила роман с женатым бизнесменом из США Ваче Мартиросяном, от которого в 1991 году родила сына Ивана.

Через год после рождения первенца Елена стала женой французского актера Самюэля Лабарта, с которым познакомилась на съемках фильма «Аккомпаниаторша». Сафонова вместе с Иваном переехала к любимому и вскоре у них родился совместный ребенок — Александр. Однако и этот брак кинозвезды закончился разводом. Елена не смогла забрать с собой на родину младшего сына так, как по законам Франции ребенка нельзя вывозить за рубеж для постоянного проживания до его совершеннолетия. Сафонова не хотела так долго ждать и несколько лет судилась с экс-мужем, однако безрезультатно.

Елена Сафонова и Самюэл Лабарт ©wellnesso.ru

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