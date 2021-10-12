Вспоминаем самых ярких красавцев советского кинематографа

Без героев этой подборки сложно представить советское кино. Они покорили сердца миллионов телезрительниц не только актерским талантов, но и яркой внешностью.

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Ivona предлагает узнать, как сложились судьбы самых красивых кинозвезд прошлого столетия.

Юрий Яковлев

Юрий Яковлев kinoteatr.ru

Юрий Яковлев мог похвастаться весьма успешной карьерой. Он запомнился зрителям в первую очередь по ролям в культовых картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Иван Васильевич меняет профессию». Актер не только играл в кино и театре, но еще и снимался в телеспектаклях, участвовал в радиопостановках, озвучивал фильмы, мультфильмы и даже грампластинки.

А вот в личной жизни актера было не все так гладко. Юрий трижды женился. 9 лет мужчина состоял в браке с врачом Кирой Мачульской, которая родила ему дочь Елену. В 1961-1964 годах женой Яковлева была актриса Екатерина Райкина. В этом союзе родился сын Алексей. В третий раз Юрий позвал замуж заведующую Музеем Театра имени Е. Б. Вахтангова Ирину Сергееву. В этом браке родился еще один сын Яковлева — Антон.

Скончался легендарный актер в 85-летнем возрасте в одной из московских больниц. Причинами смерти артиста стали продолжительная болезнь сердца и отек легких.

Василий Лановой

Василий Лановой kinoteatr.ru

Не менее знаменитый актер Василий Лановой сыграл множество ярких ролей, среди которых Валентин Листовский в «Аттестате зрелости», Артур Грей в «Алых парусах», Алексей Вронский в «Анне Карениной», Карл Вольф в «17 мгновениях весны» и Иван Варавва в «Офицерах». Также он принимал участие в театральных постановках, озвучивании кинолент. Кроме того, артист преподавал на кафедре сценической речи в Театральном институте имени Б. Щукина. С трудом вериться, что в детстве Василий страдал от сильного заикания.

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Как и Яковлев, Лановой трижды связывал себя узами брака. В 1954 году его супругой стала актриса Татьяна Самойлова. Союз распался уже через три года. Вторая жена Василия, актриса Тамара Зяблова погибла в автокатастрофе. А третий брак Ланового с актрисой Ириной Купченко, которая подарила ему двух сыновей, продлился около 50 лет до самой смерти артиста. 28 января 2021 года 87-летний Василий Лановой скончался в больнице от осложнений после COVID-19.

Андрей Миронов

Андрей Миронов kinoteatr.ru

Актер Андрей Миронов сыграл в более 60-ти картинах. Многие поклонники его таланта до сих пор пересматривают «Бриллиантовую руку», «12 стульев», «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Стариков-разбойников» и кинодругие работы. Кроме того, Андрей озвучивал мультфильмы, аудиокниги и аудиоспектакли, строил музыкальную карьеру и играл в театре.

Именно театральная сцена стала местом его смерти в 47-летнем возрасте. Во время спектакля актер упал в обморок и, не приходя в сознание, скончался от обширного кровоизлияния в мозг.

Миронов был дважды женат: в 1971-1976 годах на актрисе Екатерине Градовой, а с 1977-го и до самой смерти на актрисе Ларисе Голубкиной. Первая супруга артиста подарила ему единственную дочь Марию, которая пошла по стопам звездных родителей.

Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов kinoteatr.ru

Самой запоминающийся работой Вячеслава Тихонова стала картина «17 мгновений весны», в котором он сыграл разведчика Исаева-Штирлица. Также актер запомнился фильмами «Молодая гвардия», «ТАСС уполномочен заявить», «Доживем до понедельника», «Дело было в Пенькове», «Война и мир» и др.

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Кроме того, Тихонов сыграл множество театральных ролей, озвучил фильмы и мультфильмы и занимался дубляжом заграничных картин. В 90-х годах карьера Вячеслава пошла на спад так, как он часто отказывался от «неприемлемых» ролей.

13 лет Тихонов был женат на знаменитой актрисе Нонне Мордюковой. Бывшим супругам пришлось пережить смерть общего сына. Владимир умер в 40 лет после многих лет злоупотребления запрещенными веществами и алкоголем.

Второй женой актера стала преподавательница французского языка Тамара Иванова, с которой он не расставался до самой смерти. В этом браке родилась дочь Анна.

Умер Тихонов в возрасте 81 года от болезни сердца и сосудов.

Николай Рыбников

Николай Рыбников kinoteatr.ru

Рыбников прославился после роли Саши Савченко в фильме «Весна на Заречной улице». Также он запомнился любителям советского кино по лентам «Девчата», «Седьмое небо», «Высота», «Девушка без адреса», «Им покоряется небо», «Хоккеисты» и «Выйти замуж за капитана». В 70–80-х годах талантливого актера в основном приглашали только на эпизодические роли.

Умер актер в 1990 году в возрасте 59-ти лет от сердечного приступа. Единственной любовью всей жизни Рыбникова была однокурсница Алла Ларионова, которая в студенческие годы совсем не замечала Николая. Позже у Рыбникова появилась возможность завоевать сердце любимой. Когда беременную Аллу бросил ее возлюбленный Иван Переверзев, Рыбников позвал Ларионову замуж и пообещал воспитывать ее будущего ребенка как своего. Женщина приняла предложение Николая. Супруги прожили в счастливом браке 33 года и воспитали двух дочерей — Алену и Арину.

Владимир Коренев

Владимир Коренев kinoteatr.ru

Популярность к этому голубоглазому красавцу родом из Севастополя пришла в 21 год, когда он исполнил главную роль в картине «Человек-амфибия». Затем последовали картины «Дети Дон Кихота», «Освобождение» и блестящая карьера в Московском драматическом театре им. Станиславского.

С 1961 года и до самой смерти Владимир был женат на актрисе Алле Константиновой, которая родила от него дочь Ирину. Скончался Коренев 2 января 2021 года. Причиной смерти 80-летнего актера стала коронавирусная инфекция.

Алексей Баталов

Алексей Баталов kinoteatr.ru

Актерскую карьеру Баталов начал еще во время Второй мировой войны. Алексей служил в Центральном театре Советской армии, позже стал режиссером и сценаристом студии «Ленфильм». Кроме того, артист преподавал во ВГИКе, возглавлял Российскую академию кинематографических искусств «Ника», участвовал в радиопостановках и озвучивании фильмов. Самыми яркими киноработами Алексея стали фильмы «Москва слезам не верит», «Большая семья», «Девять дней одного года», «Летят журавли», «Звезда пленительного счастья» и др.

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Актер был дважды женат. Его первой избранницей была Ирина Ротова, которая подарила знаменитому супругу дочь Надежду. Во второй раз Баталов сыграл свадьбу с цыганской артисткой цирка Гитаной Леонтенко. У пары родилась дочь Гитана-Мария, которая с детства страдает от ДЦП.

Умер Баталов в 2017 году после продолжительных проблем с сосудами и перелома шейки бедра правой ноги. На момент смерти ему было 88 лет.

Олег Стриженов

Олег Стриженов kinoteatr.ru

Самыми яркими работами Стриженова стали роли в кинофильмах «Овод», «Сорок первый», «Белые ночи», «Звезда пленительного счастья» и «Приступить к ликвидации». Также он играл в театре, озвучивал фильмы и участвовал в телеспектаклях.

Актера много лет называли одним из самых красивых и романтичных кинозвезд СССР. Олег был трижды женат. Все его избранницы были актрисами. Первой женой Стриженова стала Марианна Бебутова. В их браке родилась дочь Наталья. Во второй раз Олег сочетался узами брака с Любовью Лифенцовой, которая подарила ему сына Александра. А с 1976 года супругой 93-летнего актера является Лионелла Скирда. Общих детей у пары нет.

Николай Еременко-младший

Николай Еременко-младший kinoteatr.ru

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Николай Еременко-младший запомнился по ролям в «Горячем снеге», «31 июня», «Мятежной баррикаде» и первом советском боевике «Пираты ХХ века». В 1980 году артиста даже признали лучшим актером. В 1995-м Николай решился на режиссерский дебют, сняв фильм «Сын за отца». Еременко-младший был отцом двух дочерей. Первая из них, Ольга, родилась в единственном браке актера с Верой Титовой. А вторую, Татьяну, Николаю родила его возлюбленная Татьяна Масленникова.

Артист умер в 52-летнем возрасте после инсульта. Похоронили его рядом с отцом, белорусским актером Николаем Еременко.

Владимир Этуш

Владимир Этуш kinoteatr.ru

Один из самых востребованных актеров кино и театра в советское время стал любимцем публики после культовых картин «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Приключения Буратино».

Кроме того, Этуш воспитал множество талантливых актеров в театральном училище имени Б. В. Щукина, где он в свое время был профессором, ректором и художественным руководителем.

Владимир женился четыре раза. Его супругами были актрисы Нинель Мышкова, Елена Измайлова и преподавательницы английского языка Нина Крайнова и Елена Горбунова. Самый долгий брак Этуша был с Крайновой, которая подарила ему единственного ребенка — дочь Раису. Скончался актер в 96-летнем возрасте остановки сердца.

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