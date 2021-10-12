42-летний сын сестры Байдена Кафф Оуэнс сыграл свадьбу с Меган Кинг

Сын Валери Байден Оуэнс, сестры президента США Джо Байдена, женился. 42-летний адвокат Кафф Оуэнс, который не любит публичность, выбрал себе в жены звезду американского реалити-шоу. Избранницей мужчины стала 37-летняя Меган Кинг из «Настоящих домохозяек округа Ориндж».

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Свадьба пары состоялась 11 октября в доме родителей Каффа в Пенсильвании. На торжество племянник Байдена выбрал темно-синий костюм и часы от Ralph Lauren. А невеста появилась на свадьбе в платье-пиджаке кремового цвета от Rasario. Праздничный наряд Меган дополнила белой вуалью, бриллиантовыми заколками и синими туфлями.

Поговаривают, что Джо Байден и его супруга Джил также присутствовали на церемонии бракосочетания Оуэнса и Кинг. В Сети уже обнародовали первые снимки новоиспеченных супругов.

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