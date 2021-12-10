Узнайте, как сейчас выглядят актеры советской киноленты

Как изменились актеры новогоднего фильма «Ирония судьбы или С легким паром!»; фото: newrzhev.ru

С наступлением зимы почти в каждом доме началась подготовка к Новому году и Рождеству. Кто-то ставит и наряжает елку, кто-то составляет праздничное меню, а есть и те, кто всей семьей встречается за просмотром новогоднего фильма или сериала. Сегодня, мы вспоминаем советский фильм «Ирония судьбы или С легким паром!», просмотр которого стал традицией и непременной составляющей новогоднего настроения.

Ivona показывает, как изменились актеры, спустя 45 лет после премьеры киноленты.

Андрей Мягков (Женя Лукашин) – умер 18 февраля 2021 года

Андрей Мягков Кадры из фильма

Барбара Брыльска (Надя Шевелева) – 80 лет

Барбара Брыльска Кадры из фильма

Юрий Яковлев (Ипполит) — умер 30 ноября 2013 года

Юрий Яковлев Кадры из фильма

Лия Ахеджакова (Таня, подруга Нади) – 83 года

Лия Ахеджакова Кадры из фильма

Валентина Талызина (Валя, подруга Нади) – 86 лет

Валентина Талызина Кадры из фильма

Александр Ширвиндт (Павлик, друг Жени) – 87 лет

Александр Ширвиндт Кадры из фильма

Ольга Науменко (Галя) – 72 года

Ольга Науменко Кадры из фильма

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