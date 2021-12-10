Как изменились актеры новогоднего фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
С наступлением зимы почти в каждом доме началась подготовка к Новому году и Рождеству. Кто-то ставит и наряжает елку, кто-то составляет праздничное меню, а есть и те, кто всей семьей встречается за просмотром новогоднего фильма или сериала. Сегодня, мы вспоминаем советский фильм «Ирония судьбы или С легким паром!», просмотр которого стал традицией и непременной составляющей новогоднего настроения.
Ivona показывает, как изменились актеры, спустя 45 лет после премьеры киноленты.
Андрей Мягков (Женя Лукашин) – умер 18 февраля 2021 года
Барбара Брыльска (Надя Шевелева) – 80 лет
Юрий Яковлев (Ипполит) — умер 30 ноября 2013 года
Лия Ахеджакова (Таня, подруга Нади) – 83 года
Валентина Талызина (Валя, подруга Нади) – 86 лет
Александр Ширвиндт (Павлик, друг Жени) – 87 лет
Ольга Науменко (Галя) – 72 года
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