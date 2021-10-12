Герцоги Сассекские могут в очередной раз нарушить королевскую традицию

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Внук королевы Великобритании Елизаветы II, принц Гарри и его жена, бывшая звезда сериала «Форс-мажоры» не планируют крестить второго ребенка в Англии. Церемония крещения 4-месячной Лилибет состоится в США. Об этом сообщает Daily Mail ссылкой на инсайдеров из окружения герцогов Сассекских.

Ранее предполагалось, что торжество пройдет в Виндзорском замке на глазах у Елизаветы II, которая еще виделась со своей правнучкой, названной в ее честь. Теперь же источники утверждают, что крещение в Великобритании «маловероятно», и Меган Маркл с принцем Гарри решат провести церемонию в Епископальной церкви в Калифорнии.

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Отмечается, что Епископальной церковью США, которая является членом всемирной англиканской церкви, управляет епископ Майкл Карри, который стал звездой Сети после того, как в 2018 году произнес 14-минутную речь на свадьбе Меган и Гарри. Если крестины Лилибет пройдут в США, то девочка не будет автоматически считаться «членом» англиканской церкви.

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