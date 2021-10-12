Младшая дочь певицы учится в киевской гимназии

Бывшая солистка знаменитой женской группы «ВИА Гра» Вера Брежнева рассказала, где живет и учится ее младшая дочь. В программе «Ты не поверишь!» рассекретили, что 12-летняя Сара, отцом которой является украинский бизнесмен Михаил Киперман, живет в столице Украины.

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«Сейчас у меня в приоритете младшая дочь, потому что она перешла в другую школу. Мне сейчас нужно ее поддержать. В 12 лет смена школы – это такой сложный период. И как раз мы сейчас этот период проживаем», – поделилась Брежнева.

Вера призналась, что недавно перевела дочь в другую школу, где стоимость обучения составляет 13 тысяч евро в год (около 397 тысяч гривен).

Дочери Веры Брежневой instagram.com/sonyaxkiperman

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