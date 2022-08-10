Вспоминаем знаменитостей, чья жизнь оборвалась в результате автокатастрофы

В последние время на дорогах происходит множество автокатастроф. Причины ДТП – разные. Тех, чьи жизни оборвались из-за аварий, мы уже не сможем вернуть. Однако эти люди навсегда останутся в наших сердцах. Ivona предлагает вспомнить украинских и зарубежных знаменитостей, которые рано ушли из жизни из-за автокатастроф.

Принцесса Диана

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Диана была и остается одной из самых популярных женщин в мире. В Великобритании ее называли «королевой сердец». Принцесса погибла в возрасте 36 лет в результате автокатастрофы, произошедшей в ночь на 31 августа 1997 года в Париже в районе моста Альма. По официальной версии, автомобиль, в котором находилась Диана вместе со своим близким другом Доди Аль-Файедом, на большой скорости врезался в одну из опор автотоннеля. Поговаривают, что водитель Анри Поль не справился с управлением из-за преследовавших папарацци. Единственный выживший - телохранитель Тревор Рис-Джонс - получил тяжелые увечья (хирургам пришлось восстанавливать лицо мужчины) и не помнит событий. Похоронена Диана в семейном поместье Спенсеров, Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове посреди озера.

ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые погибли в ДТП Getty Images

Кузьма Скрябин

2 февраля 2015 года в аварии также погиб лидер популярной украинской группы «Скрябин» Андрей Кузьменко, он же Кузьма Скрябин. Машина музыканта столкнулся с молоковозом недалеко от села Лозоватка, Днепропетровская область. В тот день Кузьма возвращался из концерта в Кривом Роге.

4 февраля в Преображенской церкви во Львове состоялась церемония прощания с Кузьменко. Похоронили музыканта в семейном склепе на кладбище в Брюховичах. А спустя несколько месяцев в Киевском дворце спорта и на Арене «Львов» были проведены концерты памяти Скрябина с участием самых популярных украинских артистов.

ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые погибли в ДТП facebook.com/skryabinofficial

Марина Поплавская

В результате автокатастрофы не стало и звезды юмористического проекта «Дизель шоу» Марины Поплавской. 48-летняя артистка погибла в ДТП 20 октября 2018 года. Пассажирский автобус, который перевозил актерский состав «Дизель Шоу» из Львова в Киев, столкнулся с грузовиком МАЗ. Основной удар при столкновении пришелся на правую переднюю часть автобуса, где сидела Поплавская. Трагедия случилась около 7 часов утра на трассе «Киев-Чоп».

Прощание с актрисой состоялось в Октябрьском дворце в Киеве (21 октября) и в Житомирском академическом музыкально-драматическом театре им. И. Кочерги (22 октября). Похоронили Марину Францевну на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее в Житомире.

ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые погибли в ДТП facebook.com/dizelstudio

Виктор Цой

В 12:28 15 августа 1990 года лидер группы «Кино» Виктор Цой погиб во время поездки в Ригу. 28-летний музыкант разбился на трассе «Слока -Талси» в Латвии. Цой уснул за рулем от переутомления. Его москвич вылетел на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с автобусом. Артист умер мгновенно. Официальной причиной смерти медики указали черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Смерть вокалиста «Кино» стала огромным потрясением для его поклонников. На месте гибели Цоя был поставлен памятник, а в Кривоарбатском переулке в Москве образовалась знаменитая «Стена Цоя».

Грейс Келли

13 сентября 1982 года княгиня Монако попала в автокатастрофу. Во время поездки по серпантину у нее случился инсульт, и автомобиль сорвался с горы и перевернулся. В машине также находилась ее дочь Стефания, которая отделалась переломом шеи.

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В 12:20 Ее Светлость доставили в главный госпиталь Монако. Были приглашены врачи из Ниццы, однако в больнице не оказалось необходимого оборудования, чтобы спасти Грейс. Через сутки главный хирург Монако встретился с князем Ренье III, принцем Альбером и принцессой Каролиной и констатировал, что медицина бессильна. Княгиня находилась в безнадежном состоянии. 14 сентября семья решила отключить аппарат ее жизнеобеспечения. Грейс Келли умерла в возрасте 52 лет.

«Господи, я не спрашиваю тебя, почему ты забрал ее у меня, но спасибо за то, что ты дал ее нам», - эти слова произнес на могиле Грейс ее муж, князь Монако Ренье III. Церемония прощания состоялась 18 сентября 1982 в Соборе Святого Николая в Монако. Княгиня была похоронена в семейном склепе Гримальди.

ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые погибли в ДТП Getty Images

Пол Уокер

Американского киноактера Пола Уокера не стало 30 ноября 2013 года. В этот день 40-летняя звезда «Форсажа» вместе с другом Роджером Родасом возвращались с мероприятия их благотворительного фонда «Reach Out Worldwide». Родас не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в фонарный столб и дерево. Машина сразу же загорелась, поэтому и мужчин не было шансов на спасение. Трагедия случилась в городе Санта-Кларита, Калифорния. Похороны Пола Уокера состоялись 14 декабря 2013 года в Глендейле.

ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые погибли в ДТП Getty Images

Леонид Быков

Легендарный советский актер Леонид Быков ушел из жизни 11 апреля 1979- го в возрасте 51 год. Звезда фильма «В бой идут одни старики» возвращался домой из дачи под Киевом. На трассе «Минск - Киев» возле посёлка Дымер мужчина решил обогнать трактор, но не заметил едущего навстречу ему грузовика. Столкновение пришлось на правую переднюю дверь. Смерть не была мгновенной. Популярный артист скончался, когда свидетели ДТП пытались вытащить его из машины. Похоронен Быков на Байковом кладбище в Киеве.

ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые погибли в ДТП kino-teatr.ru

Вера Джейн Мэнсфилд

Американской киноактрисе и звезде Playboy Вере Джейн Мэнсфилд удалось добиться успеха на Бродвее и в Голливуде. Она могла составить конкуренцию самой Мэрилин Монро, если бы не ДТП.

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Ночью 29 июня 1967 года 34-летняя знаменитость вместе с личным водителем Ронни Харрисоном, возлюбленным Сэмом Броди и тремя детьми возвращалась из Билокси в Новый Орлеан. Приблизительно в 2:25 их машина столкнулся с автопоездом. Все взрослые погибли на месте. А дети, сидевшие на заднем сидении, отделались лишь царапинами.

Смерть Мэнсфилд была огромной потерей для шоу-бизнеса шестидесятых годов. Похоронили звезду на кладбище Фэйрвью в Пен-Арджиле, Пенсильвания.

ТОП-10 украинских и зарубежных звезд, которые погибли в ДТП Getty Images

Анатолий Дяченко

13 июля 2005 года в ДТП погиб украинский актер Анатолий Дяченко. В этот день 46-летний артист возвращался с другом с рыбалки. На дамбе Киевской ГЭС Анатолий выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. По данным следствия, прямо за рулем у него случился сердечный приступ. От столкновения мужчина умер мгновенно. А его друг выжил, несмотря на тяжелые травмы. Похоронен актер на Байковом кладбище в Киеве.

Игорь Пелых

Украинский тележурналист Игорь Пелых погиб, когда ему было всего 35 лет. Трагедия случилась в пять утра 8 мая 2009 года на пересечении проспекта Победы с улицей Дегтяревской в Киеве. Водитель машины, в котором находился Пелых, решил пойти на обгон и задел двигавшийся в попутном направлении Volkswagen. Автомобиль с ведущим вылетел на газон и врезался в дерево.

Отметим, что виновник ДТП скрылся с места аварии. Однако позже сам пришел в полицию. Его засудили до 9 лет тюрьмы и возмещения почти в 2 млн грн. Прощание с Пелых состоялось в помещении телеканала ICTV. А 10 мая его похоронили на Байковом кладбище.

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