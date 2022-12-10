Хотя они были вместе два года, а именно последние годы ее жизни, принцесса Диана и Хаснат Хан сумели сохранить свои отношения в тайне

После трагической гибели Дианы и Доди Аль-Файеда в известном несчастном случае в Париже ее отношения с кинопродюсером, сыном владельца Harrod's, перешли в стадию легенд. Однако те, кто хорошо знал принцессу, знали, что важным человеком в ее жизни был другой: пакистанский кардиохирург Хаснат Хан, ее отношения с которым также описаны в новом цикле «Короны».

Хотя они были вместе два года, а именно последние годы ее жизни, принцесса Диана и Хаснат Хан сумели сохранить свои отношения в тайне. Большую часть времени они проводили в личных апартаментах принцессы в Кенсингтонском дворце, где они могли избежать папарацци и их камер. Когда они вместе выходили на улицу, это было только в районе Хасната в Челси, а Диана носила коричневый парик и солнцезащитные очки.

Принцесса Диана и Хаснат Хан; фото: gr.hellomagazine.com

Читайте также: Годовщина гибели принцессы Дианы: малоизвестные факты из биографии «Королевы сердец»

Хаснат Хан всегда был сдержанным, скромным человеком. Когда он встретил Диану, он работал хирургом в Национальной службе здравоохранения Англии. Он работал по 90 часов в неделю и, как и большинство хирургов на этом этапе своей карьеры, когда он возвращался домой, ему хотелось только спать.

У принцессы были другие планы. Друзья Дианы, такие как Роза Монктон и Джемайма Голдсмит, рассказывали истории о том, как Диана вторгалась в маленькую квартирку хирурга, убираясь, гладя его одежду или моя посуду. 35-летний Хан сильно отличался от людей, которых принцесса встречала раньше. Он не любил лошадей и охоту. Он любил джаз и ходил в маленькие бары по соседству.

Читайте также: Стало известно о тайном любовнике принцессы Дианы: подробности

Когда они иногда ссорились, Диана отправляла своего дворецкого Пола Баррелла выступить посредником в Anglesea Arms, пабе, который она часто посещала в Челси.

Их первая встреча была случайной, и для самой известной женщины мира первая реакция Хана была довольно необычной. Они познакомились 1 сентября 1995 года, когда хирург делал операцию мужу подруги принцессы Уны Тоффоло.

Диана была с ней в приемной в Королевской больнице Бромптона, когда 35-летний Хан сообщил, что ее друг Тоффоло представил его принцессе Диане, а Хаснат просто покачал головой и ушел, чтобы продолжить операцию, без какой-либо другой реакции.

«Вряд ли за всю свою взрослую жизнь Диана, принцесса Уэльская, произвела на кого-то меньше впечатления!», — сказал Тоффоло Mirror. Диана подождала, пока не убедится, что доктор ушел, а затем повернулась к подруге и сказала: «Разве он не великолепен? И его зовут Хаснат Хан», — продолжил он. «Это написано на его ботинках!»

Читайте также: 40-летний кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе

В течение следующих нескольких недель Диана каждый день навещала мужа своей подруги в больнице, но ее интерес был больше сосредоточен на хирурге. Однажды днем ​​она встретила его, когда он собирался покинуть больницу: «Куда ты идешь?» — спросила она его игриво. Хан сказал ей, что идет в дом дяди, и спросил, не хочет ли она пойти с ним. К его большому удивлению, она ответила утвердительно... Это было началом отношений, которые продлились почти два года.

Многие друзья принцессы считают, что это были самые важные отношения с момента ее замужества с принцем Чарльзом. Для 35-летней Дианы, еще не разведенной с мужем, Хаснат Хан, помимо тайной, «незаконной» любви, был человеком, который представлял собой особенно привлекательную нормальность, далекую от той жизни, которой она жила до тех пор.

Читайте также: Королева сердец: ТОП-10 характерных деталей стиля принцессы Дианы

Он был человеком, с которым Диана надеялась найти личное счастье, которого ей так долго не хватало. Он полностью отличался от всех, кого встречал до этого, самоотверженный, сдержанный, лишенный эгоизма. Хан работал очень много часов и часто уделял принцессе мало времени. — Но почему тебе это нравится? — спросили ее друзья. «О, я люблю его , — сказала она, — он так предан своей работе».

Она продолжала навещать его в больнице, пока на это не обратили внимание газеты. Диане удалось опровергнуть связь и убедить журналистов или, по крайней мере, большинство из них, что ее визиты носили благотворительный характер.

Читайте также: Диана была против: Как принц Чарльз мечтал назвать старшего сына

Большую часть времени они проводили одни в Кенсингтонском дворце. Однако Диана могла стать особенно напористой, требуя его внимания. Она продолжала звонить Хану на работу независимо от того, был ли он на операции. Они даже зашли так далеко, что обсуждали брак. Этого хотела принцесса, но не ее напарник, у которого было много сомнений.

Публичность пугала его, и если Диана забыла, что она мать будущего короля страны, Хан помнил об этом. Возможность того, что их связь станет официальной, была вне реальности. В какой-то момент Хан сказал Диане, что единственное место, где они могли бы жить вдали от внимания средств массовой информации, это Пакистан.

Читайте также: В знак памяти: Кейт Миддлтон идеально повторила образ принцессы Дианы

Диана посетила страну и встретилась с семьей Хана. Традиционный мусульманин, для него было очень важно, чтобы его семья одобряла его помолвку, и это произошло.

Но колебания Хана, вероятно, усиливались. Визит Дианы в Пакистан облетел весь мир, и все задавались вопросом о его причинах. Гончие с Флит-стрит скрывались, и Хан понял, что он не в настроении вмешиваться в беспорядок, который был в жизни Дианы. Нормальность, которую он ей предлагал, была долгожданным отдыхом от беспокойной повседневной жизни, но не более того.

Читайте также: Королевской семье выплатят компенсацию за скандальное интервью принцессы Дианы

Принцессу привлекала идея жизни простого смертного, а не реальность ее. Раздраженная отказом Хана сделать следующий шаг, принцесса объявила ему в июле 1997 года, что их отношения закончились. В то же время начался широко разрекламированный роман с Доди Аль Файедом. Ближайшие друзья принцессы считают, что Диана решила открыто флиртовать с Аль Файедом, чтобы вызвать у Хана ревность.

В ночь ее смерти он пытался с ней связаться, но принцесса сменила номер телефона, как делала каждые полгода. Он попрощался с ней навсегда неделю спустя, опустошенный за темными очками в Вестминстерском аббатстве.

Хаснат Хан по-прежнему живет в Великобритании и работает кардиохирургом, а также открыл клинику кардиохирургии в Пакистане для нуждающихся пациентов. У него было два брака. Он, пожалуй, единственный человек, живший рядом с принцессой, который не написал книгу и не рассказал прессе о своих отношениях.

Хотя он дал несколько интервью, ни в одном из них он не говорил о личных моментах, которые он прожил с принцессой, а только о ее общественной работе. Окончательно он рассказал об их отношениях только тогда, когда его вызвали британские власти для дачи показаний на следствии по факту ее смерти. Однако заявления, которые он дал, просочились и были опубликованы журналом Vanity Fair, из которого была взята информация для истории, которую вы читаете.

«Все меня продают», — сказала Диана подруге летом до своей смерти. «Хаснат — единственный человек, который никогда меня не продаст…»

Вам будет интересно прочитать на Ivona: