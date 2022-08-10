Причиной стала тяжелая форма менингита

Американская актриса и режиссер Дениз Дауз, которая сыграла Ивон Тизли в молодежном сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210», сейчас находится на грани жизни и смерти. 64-летняя знаменитость впала в кому.

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О тяжелом состоянии актрисы сообщила в Инстаграм ее сестра Трейси. По словам родственницы актрисы, кома была вызвана сложной формой менингита. Врачи пока не могут дать прогнозов, когда Дауз придет в себя.

«Я прошу поддержки и молитв обо мне, моей сестре и моей единственной ближайшей семье Дениз Дауз. В настоящее время она находится в больнице в коме, вызванной вирулентной формой менингита. Ее врачи не знают, когда она выйдет из комы, так как она не была вызвана медицинскими препаратами. Она яркая актриса и режиссер, у нее впереди много лет», — обратилась к подписчикам Трейси Дауз на официальной странице своей звездной сестры.

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Напомним, что, кроме роли Ивон Тизли в «Беверли-Хиллз, 90210», Дениз также сыграла судью Ребекку Дамсен в сериале «Защитник», доктора Ронду Пайн в сериале «Белая ворона», Оливию Биггс в комедийном фильме «Био-дом», небесного маршала Меру в научно-фантастическом боевике «Звездный десант», судью Констанс Маллен в драматическом фильме «Гражданский иск», Марлен Андре в автобиографическом фильме «Рэй», директора Гаррисон в драматическом фильме «Тренер Картер» и Флору в триллере «Тревожный вызов».

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