Холли Берри перекрасила волосы в фиолетовый цвет: как сейчас выглядит 55-летняя кинозвезда
Знаменитая актриса похвасталась молодежной прической
Популярная американская актриса и режиссер Холли Берри продемонстрировала фанам результаты нового бьюти-эксперимента. 55-летняя обладательница «Оскара» за свою кинокарьеру сменила множество причесок и стрижек, но на этот раз Холли решилась на довольно радикальные перемены во внешности.
Читайте также: «Повезло, что остался живой»: Эштон Кутчер рассказал о борьбе с редким заболеванием«Девушка Бонда» перекрасила пряди волос в фиолетовый цвет и накрутила мелкие локоны. Новым образом Берри похвасталась в свежей публикации на своей странице в Инстаграм.
«Я знаю, что выгляжу так, будто ничего не делаю, но мои волосы очень заняты», — с юмором подписала фото голливудская кинозвезда.
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