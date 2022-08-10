Знаменитая актриса похвасталась молодежной прической

Холли Берри перекрасила волосы в фиолетовый цвет: как сейчас выглядит 55-летняя кинозвезда Getty Images

Популярная американская актриса и режиссер Холли Берри продемонстрировала фанам результаты нового бьюти-эксперимента. 55-летняя обладательница «Оскара» за свою кинокарьеру сменила множество причесок и стрижек, но на этот раз Холли решилась на довольно радикальные перемены во внешности.

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«Девушка Бонда» перекрасила пряди волос в фиолетовый цвет и накрутила мелкие локоны. Новым образом Берри похвасталась в свежей публикации на своей странице в Инстаграм.

«Я знаю, что выгляжу так, будто ничего не делаю, но мои волосы очень заняты», — с юмором подписала фото голливудская кинозвезда.

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