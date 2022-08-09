Муж Милы Кунис едва не лишился зрения, слуха и возможности ходить

Известный американский актер Эштон Кутчер впервые откровенно рассказал о болезни, которую у него диагностировали два года назад. В новом эпизоде ​​шоу National Geographic под названием Running Wild with Bear Grylls: The Challenge кинозвезда рассекретил, что у него обнаружили редкую форму васкулита — аутоиммунного заболевания, которое может вызвать воспаление кровяных сосудов, ограничивая кровообращение и приводя к повреждению органов и тканей.

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По словам Кутчера, из-за болезни у него возникли проблемы со слухом и зрением. Кроме того, он не мог нормально передвигаться из-за потери чувства равновесия. Муж голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис признался, что ему понадобился целый год на реабилитацию.

«Как и два года назад, у меня была эта странная, очень редкая форма васкулита, которая лишила меня зрения, лишила слуха, лишила меня равновесия. Ты не оценишь это по-настоящему, пока оно не исчезнет. Пока ты не скажешь: «Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова видеть, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова слышать, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова ходить. Повезло, что остался жив», — поделился Эштон.

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