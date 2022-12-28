Как выглядит новая девушка звезды сериалов «Поймать Кайдаша» и «Полкан»

Украинский актер Тарас Цымбалюк, который известен телезрителям по ролях в фильме «Черный ворон» и сериалах «Крепостная», «Поймать Кайдаша», «Кофе с кардамоном» и «Полкан», официально объявил об отношениях с ресторатором Светланой Готочкиной.

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Свою новую возлюбленную 32-летняя звезда кино перестал скрывать 28 декабря, опубликовав их совместные фотографии в Инстаграм. Отметим, что ранее в сторис Тарас делился снимками с девушкой, однако не показывал лицо избранницы. Но на днях СМИ удалось выяснить имя новой любимой актера. Теперь же Тарас предоставил официальное подтверждение слухам.

О Светлане известно немного. Она основала бренд одежды GOT'S label, а также является совладелицей ресторана FISH FETISH.

Напомним, что семь месяцев назад Цымбалюк развелся со второй женой, визажистом Тиной Антоненко. Со дня их свадьбы и до расставания не прошло и года.

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко instagram.com/tina_antonenko

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