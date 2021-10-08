Какое имя было бы у герцога Кембриджского, если бы его мама не настояла на Уильяме

Диана была против: Как принц Чарльз мечтал назвать старшего сына Getty Images

Принц Уильям, который сейчас находится на втором месте в очереди на британский престол, взойдет на трон под именем Вильгельм IV. Однако, недавно стало известно, что герцог Кембриджский мог получить другое имя.

Читайте также: ТОП-7 необычных фактов о воспитании королевских наследников

Историк и королевский эксперт Роберт Лейси рассекретил изданию People , что отец Уильяма, принц Чарльз, мечтал назвать первенца в честь легендарного короля Артура. Однако его супруга, принцесса Диана, фактически в последний момент отговорила мужа, заявив, что Уильям — более нежное имя. Так, старший сын Чарльза и Дианы получил первое имя в честь Вильгельма Завоевателя — победителя битвы при Гастингсе в 1066 году.

Тем не менее, имя Артур не было полностью отвергнуто — оно стало вторым именем принца Уильяма. Полное имя герцога Кембриджского звучит так: Уильям Артур Филипп Луи.

Принцесса Диана, принц Чарльз и их сын, принц Уильям Getty Images

Вам будет интересно почитать на Ivona: