Узнайте, кто из украинских звезд спрятал свою голову в песок и никак не комментирует войну в Украине, якобы ее не существует

Уже 76 дней кровавой и страшной войны Украины с Россией, в которой россияне всячески издеваются над украинскими детьми, стариками, мужчинами и женщинами. В этой войне воюют не только военные, но и звезды, которые либо пошли в армию, либо ведут информационную войну.

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Многие украинские звезды продолжают волонтерить, выступать для поддержки украинцев и записывать новые треки, чтобы напоминать о своей стране за рубежом, но есть и те, которые решили проигнорировать смерти украинцев и сделать вид, будто войны не существует. Причины разные: боязнь потерять российских подписчиков в социальных сетях, опасение получить запрет на въезд в РФ, который получили многие украинские звезды, страх потерять деньги, премии или площадку для выступлений в России.

Ivona предлагает ознакомиться с украинскими знаменитостями, которые молчат о войне в Украине и продолжают развлекать россиян:

София Стужук

Одна из самых известный блогеров Украины София Стужук оскандалилась еще в первые недели войны своей молчаливостью. Но все таки Стужук высказалась, обходя острые углы с текстом: "Я за мир".

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После массовой атаки в сети и блокировки всех ее аккаунтов девушка попыталась себя оправдать, утверждая, что не разбирается в политике, поэтому ничего не может прокомментировать. Позже она таки признала, что в Украине идет война, а напала на нас Россия, но было уже поздно. Поклонники окрестили ее предательницей.

MARUV

Украинская певица MARUV делает вид, что в Украине нет войны. С первого дня вторжения она ни разу не прокомментировал весь тот ужас, который происходит с украинскими людьми.

Анна Седокова

Такую же позицию заняла и экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова, которая развлекается со своим молодым мужем, закрывая глаза на нападение России на Украину.

Ани Лорак

Еще одна известная молчунья – украинская певица Ани Лорак, которая молчит о войне с первого дня вторжения. Также известно, что певица отменила свои концерты в России, но запланировала тур по Германии. Другой информации о ней нету.

Артур Пирожков

Эпатажный артист Артур Пирожков также молчит о зверствах оккупантов в Украине, тем самым разгневав украинских звезд, которые призвали лишить Пирожкова украинского паспорта.

Регина Тодоренко

Украинская ведущая и певица Регина Тодоренко оправдывает свое молчание второй беременностью и разными политическими взглядами с мужем, называя себя аполитичной. Она не обсуждает войну в Украине, чтобы не провоцировать в семье конфликты.

Ёлка

Певица Ёлка упорно молчит о войне в Украине, делая вид, что ее и вовсе нет. Она выступает на корпоративах в стране-агрессор и даже не пытается рассказать правду своим поклонникам.

Анна ASTI

Уроженка Черкасс Анна ASTI также делает вид, что ничего не происходит в ее родной Украине. Зато она снимает клипы с путинистом Филиппом Киркоровым и поет о любви.

Наташа Королева

Пока российские солдаты цинично стреляют в невинных людей в Украине, экс-киянка Наташа Королева спокойно веселится в Москве. В то же время ее муж-рашист Сергей Глушко делал скандальные пропагандистские заявления, поддерживая зверства путинских оккупантов в Украине.

Таисия Повалий

Украинская певица Таисия Повалий с 24 февраля ни слова не сказала о кровопролитной войне на ее Родине, однако продолжила выступать на РФ. 9 мая она на сине-желтом фоне и декораций в цветах георгиевской ленты, которую так любят носить рашисты, спела украинскую песню сотням российским генералам, которые дают приказы уничтожать Украину и ее граждан.

Artik

В день, когда разбомбили Харьков, родной город украинского исполнителя Artik (Артём Игоревич Умрихин), он презентовал альбом.

Нонна Гришаева

Одесситка Нонна Гришаева решила прокомментировать вторжение России в Украину. Актриса и звезда "Папиных дочек" назвала войну в Украине семейным конфликтом и хочет примирения с Россией.

Лолита Милявская

58-летняя певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево, в первый день войны записала видео, в котором призвала к миру, ведь "ничего во Вселенной нет дороже спокойствия родных". В Киеве война застала ее дочку Еву и мать Аллу Дмитриевну. Однако как только певице 12 марта удалось вывести своих родственников в Россию, она вернулась к обычной жизни. За все время войны певица ни разу не назвала войну в Украине войной и не высказала слов поддержки украинцам, кроме "мира во всем мире".

Любовь Успенская

Королева шансона и уроженка Киева также решила занять "нейтральную позицию". В соцсетях она делится фото со своей дочкой, пока российские военные убивают детей в Украине.

Оксана Марченко

Телеведущая Оксана Марченко — жена пророссийского нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука предала Украину, как и ее муж - кум Путина. Они пытались помочь Путину сделать из Украины Новороссию.

Джиган

Уроженец Одессы рэпер Джиган тоже принял позицию "нейтралитета", более того исполнитель решил сделать вид, что и вовсе ничего не происходит.

Отметим, что этот список можно продолжать и продолжать.

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