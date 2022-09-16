На эти деньги ведущий смог купить машину и построить дом

Читайте также: Какие вещи нельзя выбрасывать из дома: ТОП-10 суеверий

Известный украинский ведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк впервые откровенно рассказал о своих заработках на телевидении. В интервью для YouTube-канала «Давай не будем» знаменитость рассекретил, что с 2000-х годов не разу не снимался в программах на безоплатной основе, не считая его кратковременных появлений на экране.

«Мы не говорим о маленьких передачах по типу «Хто зверху?» с Лесей Никитюк и Сергеем Притулой. Там, понятное дело, я участвовал без денег. Но там, где я был членом жюри, ведущим, продюсером, то это, конечно же, оплачиваемая работа. Я достаточно на этом заработал», — поделился шоумен.

Читайте также: Кто посетит похороны Елизаветы II: в Сети появился список гостей

Игорь заявил, что не может раскрывать суммы по условиям контракта. Однако отметил, что его зарплата на «Х-факторе» была достаточной для того, чтобы сниматься в проекте 7 лет.

«Мой подход, как и подход других артистов, очень прост: вот я хочу за такую-то работу столько-то денег и мы об этом договариваемся с каналом. Они мне плюс-минус столько и платят. За все мои проекты, которые я сделал за жизнь, я ни разу не получал ту сумму, которую я в начале хотел. Это договорной период. То есть мы где-то «встречались» посередине. Но клянусь, я сидел в судейском кресле потому, что меня устраивали эти цены, а не потому, что я хотел сидеть в эфире», — признался Кондратюк.

Больше всего денег телезвезде принес проект «Караоке на Майдане», ведущим которого он был 20 лет.

«На первом месте по прибыльности находится "Караоке на Майдане". За 20 лет оно дало мне возможность хорошо заработать, построить дом, купить машину. Все остальные проекты и рядом не стояли», — рассказал Кондратюк.

Напомним, что, кроме «Х-фактора» и «Караоке на Майдане», Игорь Кондратюк был судьей проекта «Україна має талант», продюсером шоу «Шанс», ведущим интеллектуальной программы «Эврика!» и ток-шоу «Кондратюк в понедельник».

Вам будет интересно прочитать на Ivona: