Бывший муж скандальной Татьяны Денисовой сыграл скромную свадьбу

Финалист «X-фактора» Александр Кривошапко снова женился: как выглядит его третья супруга instagram.com/alexanderkrivoshapko

Украинский исполнитель и волонтер Александр Кривошапко, который стал известным после участия в финале первого сезона вокального шоу «X-фактор», сообщил подписчикам о переменах в личной жизни.

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30-летний артист объявил о том, что снова женился. В Инстаграм Александр обнародовал первое фото со своей третьей супругой. Ею стала косметолог и волонтер по имени Мария. Пара встречалась до свадьбы около двух лет.

Молодожены решили отказаться от празднования их бракосочетания, однако пообещали, что устроят свадебную вечеринку после после победы Украины в войне.

«Эта история — про преодоление! Мы многое прошли и осознали. Вместе создавали фонд и дальше пойдём тоже вместе. Сейчас не время шумно праздновать. Погуляем мы на следующий день после нашей победы. То есть, совсем скоро!», — написал Кривошапко.

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Напомним, что ранее певец был женат дважды: на хореографе и судье «Танцуют все» Татьяне Денисовой, которую недавно уволили с проекта из-за отказа публично осудить действия России, и на моделе и актрисе Марине Кински. От второго брака у Александра есть 5-летняя дочь Алиса.

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