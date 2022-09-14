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Ivona решила показать, как сейчас выглядят знаменитые женщины, которые блистали на подиумах и обложках глянцев более 20 лет назад, и благодаря которым появился термин «супермодель».

  • Синди Кройфорд, 56 лет

Синди Кроуфорд ©facebook.com/CindyCrawford, Getty Images
Синди Кроуфорд ©facebook.com/CindyCrawford, Getty Images

  • Линда Евангелиста, 57 лет

Линда Евангелиста ©instagram.com/lindaevangelista, Getty Images
Линда Евангелиста ©instagram.com/lindaevangelista, Getty Images

  • Кристи Тарлингтон, 53 года

Кристи Тарлингтон ©instagram.com/chriistyturlington, Getty Images
Кристи Тарлингтон ©instagram.com/chriistyturlington, Getty Images

  • Эль Макферсон, 56 лет

Эль Макферсон ©instagram.com/ellemacpherson, Getty Images
Эль Макферсон ©instagram.com/ellemacpherson, Getty Images

  • Татьяна Патиц, 58 лет

Татьяна Патиц ©instagram.com/tatjanapatitz, Getty Images
Татьяна Патиц ©instagram.com/tatjanapatitz, Getty Images

  • Хелена Кристенсен, 53 года

Хелена Кристенсен ©instagram.com/helenachristensen, Getty Images
Хелена Кристенсен ©instagram.com/helenachristensen, Getty Images

  • Летиция Каста, 44 года

Летиция Каста ©Getty Images
Летиция Каста ©Getty Images

  • Кейт Мосс, 48 лет

Кейт Мосс ©instagram.com/katemossagency, Getty Images
Кейт Мосс ©instagram.com/katemossagency, Getty Images

  • Наоми Кэмпбелл, 52 года

Наоми Кэмпбелл ©Getty Images
Наоми Кэмпбелл ©Getty Images

  • Хайди Клум, 49 лет

Хайди Клум ©Getty Images
Хайди Клум ©Getty Images

  • Клаудия Шиффер, 52 года

Клаудия Шиффер ©instagram.com/claudiaschiffer, Getty Images
Клаудия Шиффер ©instagram.com/claudiaschiffer, Getty Images

  • Брук Шилдс, 57 лет

Брук Шилдс ©Getty Images
Брук Шилдс ©Getty Images

  • Тайра Бэнкс, 48 лет

Тайра Бэнкс ©Getty Images
Тайра Бэнкс ©Getty Images

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