Как за 30 лет изменились самые красивые женщины мира

Супермодели 90-х: как сейчас выглядят Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и другие ©facebook.com/CindyCrawford, instagram.com/claudiaschiffer

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Синди Кройфорд, 56 лет

Ivona решила показать, как сейчас выглядят знаменитые женщины, которые блистали на подиумах и обложках глянцев более 20 лет назад, и благодаря которым появился термин «супермодель».

Синди Кроуфорд ©facebook.com/CindyCrawford, Getty Images

Линда Евангелиста, 57 лет

Линда Евангелиста ©instagram.com/lindaevangelista, Getty Images

Кристи Тарлингтон, 53 года

Кристи Тарлингтон ©instagram.com/chriistyturlington, Getty Images

Эль Макферсон, 56 лет

Эль Макферсон ©instagram.com/ellemacpherson, Getty Images

Татьяна Патиц, 58 лет

Татьяна Патиц ©instagram.com/tatjanapatitz, Getty Images

Хелена Кристенсен, 53 года

Хелена Кристенсен ©instagram.com/helenachristensen, Getty Images

Летиция Каста, 44 года

Летиция Каста ©Getty Images

Кейт Мосс, 48 лет

Кейт Мосс ©instagram.com/katemossagency, Getty Images

Наоми Кэмпбелл, 52 года

Наоми Кэмпбелл ©Getty Images

Хайди Клум, 49 лет

Хайди Клум ©Getty Images

Клаудия Шиффер, 52 года

Клаудия Шиффер ©instagram.com/claudiaschiffer, Getty Images

Брук Шилдс, 57 лет

Брук Шилдс ©Getty Images

Тайра Бэнкс, 48 лет

Тайра Бэнкс ©Getty Images

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