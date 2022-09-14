Супермодели 90-х: как сейчас выглядят Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и другие
Как за 30 лет изменились самые красивые женщины мира
Читайте также: Дженнифер Энистон станет соседкой Меган Маркл: актриса купила дом Опры УинфриIvona решила показать, как сейчас выглядят знаменитые женщины, которые блистали на подиумах и обложках глянцев более 20 лет назад, и благодаря которым появился термин «супермодель».
- Синди Кройфорд, 56 лет
- Линда Евангелиста, 57 лет
- Кристи Тарлингтон, 53 года
- Эль Макферсон, 56 лет
- Татьяна Патиц, 58 лет
- Хелена Кристенсен, 53 года
- Летиция Каста, 44 года
- Кейт Мосс, 48 лет
- Наоми Кэмпбелл, 52 года
- Хайди Клум, 49 лет
- Клаудия Шиффер, 52 года
- Брук Шилдс, 57 лет
- Тайра Бэнкс, 48 лет
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