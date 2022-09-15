Ожидается, что попрощаться с королевой приедут около 500 политиков и представителей монарших семей

Кто посетит похороны Елизаветы II: в Сети появился список гостей Getty Images

В понедельник, 19 сентября, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне состоятся государственные похороны королевы Елизаветы II. В церемонии примет участие большое количество самых влиятельных людей мира: главы государств, монархи и другие политические деятели.

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Издание Times со ссылкой на источник в лондонском правительстве опубликовало ожидаемый список гостей.

Так, из членов королевской семьи Великобритании на похоронах должны присутствовать:

Дети покойной Елизаветы II и их жен ы/ мужья — король Чарльз III и королева-консорт Камилла, принцесса Анна и вице-адмирал Тимоти Лоуренс, принц Эндрю, принц Эдвард и герцогиня Уэссексая Софи.

— король Чарльз III и королева-консорт Камилла, принцесса Анна и вице-адмирал Тимоти Лоуренс, принц Эндрю, принц Эдвард и герцогиня Уэссексая Софи. Внуки Елизаветы II c женами/мужьями — принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл, Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци, леди Луиза Виндзор, виконт Северн, Питер Филлипс, Зара Тиндалл и Майк Тиндалл.

Будут ли участвовать в церемонии правнуки Елизаветы II, пока неизвестно.

Королевская семья Великобритании Getty Images

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будут князь Монако Альбер II и княгиня Шарлен, король Испании Фелипе и королева Летиция, король Бельгии Филипп и королева Матильда, король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, император Японии Нарухито, король Нидерландов Виллем-Александр, его жена, королева Максима и мать, принцесса Беатрикс, бывший король Греции Константин и его жена Анна Мария.

Еще к церемонии могут присоединиться бывший король Испании Хуан Карлос и его жена София, а также король Норвегии Харальд V и королева Дании Маргрете II.

Елизавета II с королевой Испании Летицией Getty Images

От Содружества наций похороны посетят премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и генерал-губернатор Ямайки Патрик Аллен.

Елизавета II и Джастин Трюдо Getty Images

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на похоронах ожидается присутствие президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, президента Франции Эммануэля Макрона, президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, президента Италии Серджа Маттареллы, президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, президента Польши Анджея Дуды, президента Австрии Александра Ван дер Беллена, президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Израиля Исаака Герцога, президента Южной Африки Сирила Рамафосы, президента Шри-Ланки Ранила Викремесингхе, президента Южной Кореи Юна Сок Ёля и президента Бразилии Жаира Болсонару.

Джилл Байден, Елизавета II и Джо Байден Getty Images

По данным The Times, на церемонию прощания с Елизаветой II не приедет президент Украины Владимир Зеленский из-за войны на территории нашей страны. По этой же причине приглашение на похороны не получили представители России и Беларуси.

Владимир и Елена Зеленские в Букингемском дворце, 2020 год Getty Images

Политиков из Мьянмы также не позвали из-за военного переворота в стране в прошлом году. А вот Ирану было предложено присутствовать только на уровне послов, президента Эбрагима Раиси не пригласили.

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