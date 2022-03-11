Как только они пересекут границу РФ, то будут задержаны и доставлены в украинский суд

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова получила от украинских судей разрешение на арест нескольких российских звезд, которые подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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Никита Михалков

Пока в список знаменитостей, которых украинская прокуратура объявила в международный розыск, вошли четыре деятели телевидения, кино и музыкальной индустрии. По словам Венедиктовой, они будет задержаны правоохранительными органами той страны, границу которой пересекут.

Никита Михалков ©Getty Images

Обладатель «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем», российский и советский режиссер Никита Михалков стал первым из звезд РФ, кого генпрокуратура решила привлечь к ответственности за агитацию в поддержку войны и разжигание розни. О том, что было принято решение задержать Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения, как подозреваемому, Венедиктова сообщила 4 марта.

«Мы все прекрасно понимаем какую ступеньку в иерархии власти РФ вы занимаете — далеко не последнюю. Полагаю, вы состоите в близких отношениях с первыми лицами РФ и это именно та причина, из-за которой вы так рьяно поддерживаете и пропагандируете войну. Во всяком случае, так это видим мы здесь в Украине», — обратилась к 76-летнему режиссеру генпрокурор.

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Олег Газманов

Отметим, что Никита Сергеевич снял несколько пропагандистских фильмов о Донбассе и поддержал признание ЛНР и ДНР. Кроме того, режиссер заявлял, что для «идеальной России» не хватает территорий Белоруссии и Украины или хотя бы ее восточных регионов.

Олег Газманов ©instagram.com/oleggazmanov

5 марта на Facebook-странице Венедиктовой появилось обращение к известному российскому исполнителю Олегу Газманову, который публично поддержал вторжение войск РФ в Украину. Она написала о том, что генпрокуратура инициировала процедуру объявления 70-летнего артиста в международный розыск, и теперь ему не скоро светят зарубежные туры.

«Украинские прокуроры хорошо отдают отчёт тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск. Естественно, зарубежные туры - часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, увы», — говорится в публикации.

Интересно, что несколько дней назад в росСМИ появилась информация о том, что патриот РФ Газманов подал документы на получение гражданства Израиля. Позже он опроверг слухи, записав видео на своей подмосковной даче.

Тина Канделаки

Тина Канделаки ©facebook.com/tina.kandelaki

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6 марта Ирина Венедиктова в соцсети решила проинформировать знаменитую российскую ведущую грузинского происхождения Тину Канделаки о ее «уголовных делах». По словам генпрокурора, звезда программы «Самый умный» в своем Telegram-канале распространяла идеи и лозунги кремлевской военной пропаганды. Якобы в одной из публикаций, Канделаки заявила, что государственность Украины восстановится после того, как Зеленский покинет страну, а Янукович вернется.

«Подконтрольные власти СМИ в РФ намеренно вскармливают граждан дешевыми фейками, а вы, Тинатин Гивиевна (настоящее имя Канделаки — ред.), в этой информационной столовой стоите на раздаче протухших десертов», — написала Венедиктова.

Николай Басков

Николай Басков ©instagram.com/nikolaibaskov

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7 марта список российских звезд, которых в будущем ждет экстрадиция в Украину, пополнил исполнитель хитов «Шарманка», «Натуральный блондин» Николай Басков. Спустя несколько дней после вторжения РФ в Украину 45-летний певец написал в своем Instagram-аккаунте, что «Россия никогда не начинала войн, она их заканчивала».

Также он заявил, что эта «миротворческая операция» — конец геноцида русскоязычных граждан в Украине, предотвращение нападения на РФ, самозащита России и защита ее союзников.

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