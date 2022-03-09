С момента полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года нашу родину покинули порядка 1,7 млн украинцев. И это лишь четвертая часть от предполагаемого количества женщин, детей и пожилых людей, которые планируют искать убежище от российской агрессии на чужбине.

Сотрудники нашей редакции прошли этот путь и составили чек-лист: что взять в эвакуацию.

фото: Т. Шагинян. Так выглядит авто беженцев
фото: Т. Шагинян. Так выглядит авто беженцев

Прежде всего нужно понимать: украинцам искренне сочувствуют и гостеприимно встречают. На границах организованы пункты обогрева и приема пищи, при пересечении границы встречают, отвозят в центры беженцев, где есть горячая еда, питье, тепло и хорошие санузлы. Итак, что необходимо взять в эвакуацию:

  1. Документы. Паспорта, свидетельства о браке, разводе, документы на недвижимость (для сохранности), если есть — техпаспорт на автомобиль, права. Важно взять все дипломы, если есть школьники — их табели, которые свидетельствуют об окончании класса. Для дошкольников достаточно паспорта — это для устройства в сады и школы.
  2. Деньги — иностранная валюта. Если есть сбережения в гривнях (наличные), их лучше положить на карту. За границей везде можно рассчитываться украинскими банковскими картами, а вот гривни обменять сложно — слишком много украинской валюты.
  3. Лекарства. Только специфические, которые в Украине по рецепту. В странах, которые принимают беженцев, медицинское обслуживание для этой категории людей бесплатное, лекарства можно взять в центрах для беженцев.
  4. Личные вещи. Минимум — две пары сменного белья, носки и домашние тапочки либо толстые носки, которые их заменят. Удобней всего — теплые спортивные костюмы, свитеры и спортивная обувь. Можно взять также принадлежности для сна (пижаму, сорочку). В Европе еще зима, поэтому вещи лучше брать теплые, но немного. Везде открыты центры, в которых можно взять вещи бесплатно.
  5. Предметы гигиены — по-минимуму. Все — от зубных щеток до прокладок — предоставляется в каждом пункте приема беженцев. Детская косметика и подгузники, спонжи, ушные палочки, маски, санитайзеры, влажные салфетки — все необходимое можно взять в любом количестве. А вот уходовые кремы и парфюм лучше прихватить с собой.
  6. Продукты питания — только на дорогу. При пересечении границы сразу предложат теплую еду — супы, второе, всевозможную выпечку, бутерброды, чай-кофе и сухие пайки (печенья, каши и т. д).
  7. Верхнюю одежду на смену. Куртка потеплее и куртка полегче — идеально. Пальто и шубы тащить нет смысла — такая одежда занимает много места и теряет вид.
  8. Домашние животные в переносках или на поводке. Документы на собак не спрашивают, но о корме для домашних любимцах на первое время лучше позаботиться.

Четвероногий беженец
Четвероногий беженец

  1. Обувь. Удобная, которую легко снимать. Две пары вполне достаточно, например, кроссовки на липучках или зимние тапочки.
  2. Ценности. По желанию — кольца, украшения и т. д. Их лучше упаковать подальше в чемодан.

Вещи постарайтесь разделить на две части: рюкзак с документами и парой сменного белья и чемодан с вещами, который распакуете только по достижении конечного пункта временного проживания. Отношение к украинским беженцам очень доброжелательное и открытое. Проезд в транспорте по всем странам ЕС для украинцев бесплатный.

И самое главное, что нужно с собой взять — силу духа, мужество и человечность. В дороге она пригодится.

Машина пересекает границу с вещами и младшими детьми. Остальные — пешком
Машина пересекает границу с вещами и младшими детьми. Остальные — пешком

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