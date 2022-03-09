Срочная эвакуация за границу, или беженство — страшные реалии многих украинских женщин и детей. Что нужно взять обязательно, а от чего можно отказаться: мы подготовили чек-лист

С момента полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года нашу родину покинули порядка 1,7 млн украинцев. И это лишь четвертая часть от предполагаемого количества женщин, детей и пожилых людей, которые планируют искать убежище от российской агрессии на чужбине.

Сотрудники нашей редакции прошли этот путь и составили чек-лист: что взять в эвакуацию.

фото: Т. Шагинян. Так выглядит авто беженцев

Прежде всего нужно понимать: украинцам искренне сочувствуют и гостеприимно встречают. На границах организованы пункты обогрева и приема пищи, при пересечении границы встречают, отвозят в центры беженцев, где есть горячая еда, питье, тепло и хорошие санузлы. Итак, что необходимо взять в эвакуацию:

Документы. Паспорта, свидетельства о браке, разводе, документы на недвижимость (для сохранности), если есть — техпаспорт на автомобиль, права. Важно взять все дипломы, если есть школьники — их табели, которые свидетельствуют об окончании класса. Для дошкольников достаточно паспорта — это для устройства в сады и школы. Деньги — иностранная валюта. Если есть сбережения в гривнях (наличные), их лучше положить на карту. За границей везде можно рассчитываться украинскими банковскими картами, а вот гривни обменять сложно — слишком много украинской валюты. Лекарства. Только специфические, которые в Украине по рецепту. В странах, которые принимают беженцев, медицинское обслуживание для этой категории людей бесплатное, лекарства можно взять в центрах для беженцев. Личные вещи. Минимум — две пары сменного белья, носки и домашние тапочки либо толстые носки, которые их заменят. Удобней всего — теплые спортивные костюмы, свитеры и спортивная обувь. Можно взять также принадлежности для сна (пижаму, сорочку). В Европе еще зима, поэтому вещи лучше брать теплые, но немного. Везде открыты центры, в которых можно взять вещи бесплатно. Предметы гигиены — по-минимуму. Все — от зубных щеток до прокладок — предоставляется в каждом пункте приема беженцев. Детская косметика и подгузники, спонжи, ушные палочки, маски, санитайзеры, влажные салфетки — все необходимое можно взять в любом количестве. А вот уходовые кремы и парфюм лучше прихватить с собой. Продукты питания — только на дорогу. При пересечении границы сразу предложат теплую еду — супы, второе, всевозможную выпечку, бутерброды, чай-кофе и сухие пайки (печенья, каши и т. д). Верхнюю одежду на смену. Куртка потеплее и куртка полегче — идеально. Пальто и шубы тащить нет смысла — такая одежда занимает много места и теряет вид. Домашние животные в переносках или на поводке. Документы на собак не спрашивают, но о корме для домашних любимцах на первое время лучше позаботиться.

Четвероногий беженец

Обувь. Удобная, которую легко снимать. Две пары вполне достаточно, например, кроссовки на липучках или зимние тапочки. Ценности. По желанию — кольца, украшения и т. д. Их лучше упаковать подальше в чемодан.

Вещи постарайтесь разделить на две части: рюкзак с документами и парой сменного белья и чемодан с вещами, который распакуете только по достижении конечного пункта временного проживания. Отношение к украинским беженцам очень доброжелательное и открытое. Проезд в транспорте по всем странам ЕС для украинцев бесплатный.

И самое главное, что нужно с собой взять — силу духа, мужество и человечность. В дороге она пригодится.