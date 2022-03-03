Петиция уже собрала необходимое количество подписей

Закрыть небо над Украиной: что это значит Getty Images

В четверг, 3 марта, петиция к НАТО с просьбой о закрытии неба над территорией Украины набрала больше миллиона подписей. Теперь страны Северноатлантического альянса обязаны рассмотреть вопрос о бесполетной зоне над нашим государством.

Почему над Украиной нужно закрыть небо

На территории нашей страны уже восьмой день идет война. Армия России с каждым днем все больше наносит ударов по жилым домам, нафтобазам и военным объектам. Во время ракетных ударов гибнут мирные жители.

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По словам содиректора программ международной политики и безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника, противовоздушные комплексы украинской армии не могут перекрыть небо по всем высотам и направлениям. В интервью изданию «Апостроф» эксперт отметил, что комплексы ПВО (противовоздушная оборона) после атаки очень сложно восстановить в короткие строки. Поэтому Украина нуждается в переносных зенитных ракетных комплексах (ПЗРК) типа «Иглы» и «Стингеров», а также в поддержке НАТО.

Если НАТО все-таки согласиться закрыть небо над Украиной — это будет значить, что российские ракеты и самолеты не смогут попасть на территорию нашей страны. Как только вражеский авиаобъект войдет в воздушное пространство Украины, силы Альянса тут же его уничтожат.

«Возможности НАТО в области электронного контроля над наводками в воздушном пространстве с использованием космических систем могли бы полностью закрыть наше небо от атак российскими крылатыми ракетами и самолетами, их могли бы уничтожить еще в момент пересечения украинской границы», — отметил Мельник.

Война в Украине Getty Images

Почему НАТО не спешит закрывать небо

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Украинские власти еще 25 февраля обратились к военно-политическому блоку с просьбой закрыть воздушное пространство нашей страны. Но 30 стран-членов организации, в том числе и США, бояться быть втянутыми в конфликт с РФ. По их мнению, это станет началом третьей мировой войны.

В то же время экс-посол США при НАТО Курт Волкер на одной из онлайн-конференций, оганизованной Американско-Украинским Деловым советом, заявил, что бесполетную зону над Украиной можно сделать и без прямого конфликта с РФ, пишет Укринформ.

Курт Волкер Getty Images

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Дипломат сказал, что сначала с помощью Великобритании, Польши и Турции можно закрыть небо над Киевом и Западной Украиной, чтобы предотвратить атаки в первую очередь на мирное население и АЭС. По словам Волкера, все можно сделать по примерам предыдущих операций НАТО, а именно, с ограничениями по целям, по условиям применения компонентов для обеспечения бесполетной зоны, а не для прямых атак.

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