Некоторые знаменитости отправились на Запад Украины

Кто из украинских звезд сбежал из Киева во время войны с РФ Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/jamalajaaa

Многие звезды решили остаться в Украине, несмотря на вторжение войск России. Однако столицу они все же покинули и перевезли своих близких в более безопасные регионы — в западные области нашей страны.

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Так, солистка группы KAZKAпереехала в город Берегово, Закарпатская область. Артистка помогает волонтерам плести маскировочные сетки и печь хлеб.

Несколько дней назад Маша Ефросинина рассказала, что вместе с сыном и дочерью отправилась во Львов.

Певицы Ирина Федишин и Наталка Карпа приняли решение вернуться из Киева в родной город Львов. Обе исполнительницы помогают беженцам и украинским военнослужащим.

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Ведущий «Холостяка»с женой Кристиной и тремя сыновьями уехали в Ивано-Франковск к родственникам. Супруги помогают другим украинцам с эвакуацией и принимают беженцев из Киева.

Джамала решила отправиться к сестре в Турцию. После переезда артистка сразу же улетела выступать на Нацотборах на Евровидение в Германии и Румынии, чтобы заработать деньги украинской армии.

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Есть и те знаменитости, которые еще до начала войны оказались за границей и не смогли вернуться в Украину. Так,выходит на антивоенные митинги в Польше.

Ведущая Иванна Онуфрийчук передает гуманитарную помощь из Швейцарии.

Звездные супруги Настя Каменских и Потап за несколько дней до вторжения РФ улетели в Испанию. Пара пересылает украинских волонтерам одежду, еду и деньги.

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