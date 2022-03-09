Кто из украинских звезд сбежал из Киева во время войны с РФ
Многие звезды решили остаться в Украине, несмотря на вторжение войск России. Однако столицу они все же покинули и перевезли своих близких в более безопасные регионы — в западные области нашей страны.
Читайте также: Закрыть небо над Украиной: что это значитТак, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая переехала в город Берегово, Закарпатская область. Артистка помогает волонтерам плести маскировочные сетки и печь хлеб.
Несколько дней назад Маша Ефросинина рассказала, что вместе с сыном и дочерью отправилась во Львов.
Певицы Ирина Федишин и Наталка Карпа приняли решение вернуться из Киева в родной город Львов. Обе исполнительницы помогают беженцам и украинским военнослужащим.
Читайте также: Мировые знаменитости пожертвовали огромные суммы в поддержку УкраиныВедущий «Холостяка» Григорий Решетник с женой Кристиной и тремя сыновьями уехали в Ивано-Франковск к родственникам. Супруги помогают другим украинцам с эвакуацией и принимают беженцев из Киева.
Джамала решила отправиться к сестре в Турцию. После переезда артистка сразу же улетела выступать на Нацотборах на Евровидение в Германии и Румынии, чтобы заработать деньги украинской армии.
Читайте также: Способы эвакуации из Киева: все, что мы узнали и проверилиЕсть и те знаменитости, которые еще до начала войны оказались за границей и не смогли вернуться в Украину. Так, Тина Кароль выходит на антивоенные митинги в Польше.
Ведущая Иванна Онуфрийчук передает гуманитарную помощь из Швейцарии.
Звездные супруги Настя Каменских и Потап за несколько дней до вторжения РФ улетели в Испанию. Пара пересылает украинских волонтерам одежду, еду и деньги.
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