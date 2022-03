Документальная лента вышла на стриминговом сервисе Hulu

Ведущий программ Good Morning America, ABC News и This Week Джордж Стефанопулос снял документальный фильм о президентах Украины и России. Первая часть ленты о Зеленском и Путине уже вышла на популярном стриминговом сервисе Hulu под названием Two men at war («Двое мужчин на войне»).

В фильме Стефанопулос рассказывает о том, как оба президенты пришли к власти, о их различиях в руководстве и о том, что привело к войне. В картине используются архивные кадры, а также интервью бывшего пресс-секретаря президента Зеленского Юлии Мендель, экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона и российского гроссмейстера Гарри Каспарова.

«Пока бушует война между Россией и Украиной, этот документальный фильм Джорджа Стефанопулоса приоткрывает занавесь над восхождением двух мужчин в центре конфликта — президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского», — говорится в описании к фильму «Двое мужчин на войне» на сайте Hulu.

Смотрите трейлер документалки «Двое мужчин на войне»:

