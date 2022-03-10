Знаменитости требуют НАТО закрыть небо над Украиной

В среду, 9 марта, российские оккупанты сбросили несколько бомб на роддом и детскую больницу в Мариуполе (Донецкая область). В результате авиаудара были ранены 17 человек, среди которых были роженицы, медперсонал и дети. Трое людей погибли, в том числе и маленькая девочка.

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Надя Дорофеева:

Кадры из эвакуации уже облетели мировые СМИ. Знаменитости тоже делятся в соцсетях душераздирающими снимками и видео из Мариуполя, чтобы показать всем странам мира «зверства» российской армии и в очередной раз потребовать от НАТО закрыть небо над Украиной.

«Боль и слёзы. МАРИУПОЛЬ! Бомбежка роддома. Место, которое дарит новую жизнь, сегодня стало мишенью для смертоносной и бесчеловечной атаки российской армии. С каждым таким событием я ощущаю боль ещё сильнее. А ещё вчера казалось, что больнее быть не может. Я смотрю на эти фото, сердце разрывается. Это нереально простить. Закройте небо! Я требую… умоляю».

Маша Ефросинина:

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«Пускай каждый, кто пишет в комментариях «так вам и надо», запомнит навсегда: вы все будете наказаны — за пресмыкание, за соучастие, за слепоту и трусость, которыми пропитана ваша гнилая, запуганная и равнодушная масса… Нет ничего позорнее для народа, когда его бессильная против противника армия просто переводит свои бомбы и ракеты на мирное население! Мы, украинцы, свободная нация, никогда не простим вас! Ни одного ребёнка! Ни одной жертвы, ни одной слезинки всех, кто теряет в эти минуты родных и близких! Вы же были рабами, рабами и останетесь!».

Настя Каменских:

«Сердце разрывается от боли. Такое способны делать только нелюди! Мариуполь. Роддом. Это женщины и дети! Какими же тварями нужно быть, чтобы совершать такое?».

Катя Осадчая:

«Какими нужно быть людьми, чтобы бомбить роддом? Твари. Не простим….».

Лилия Ребрик:

«Бесчувственные окуппанты, выполняющие указания российской преступной власти! Убийцы женщин у детей! Мы не простим. Никогда! Роддом — это за пределом зверства!!!».

Анастасия Приходько:

«Мариуполь….. Мы никогда Вам не простим… Ваши матеря и семьи будут прокляты до 7 колена, а вы будите гнить вечность…».

Ольга Сумская:

«Трагический день для МАРИУПОЛЯ! Господи, какие зверства! Беременные женщины, медперсонал, полностью разрушены орками больница и родильный дом! Нелюди! Отбросы! Посмотрите на эти фото и видео! Это настоящий ад! Нет прощения!».

Татьяна Литвинова:

«Ад сильно мило для этих тварей! Ведь лётчик мог бы и промазать, правда!? Но нет, он точно выполнил приказ. Страшно представить систему ценностей этих людей. Он не доживет до Гааги, надеюсь. Беременные женщины и их не рождённые дети, младенцы, только появившиеся на свет. 17 человек пострадало! Господи, как же вынести все это?».

Алла Мазур:

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«ЗВЕРИ! Россияне! Вы становитесь нацией убийц! Потому что ваш зомби-пилот точно знал сегодня, куда бросает бомбу. В центр Мариуполя! В больницу! В роддом, где были мамы с детками! Волна нашей ненависти сметёт вас с нашей земли. Кара небесная догонит каждого упыря. Смотрите, русские мамы, что творят ваши сыновья. Пока вы втыкаете в телевизор и пишете, что послали их освобождать нас. Вы взрастили кровожадных садистов. И все вам вернётся. НЕ ПРОСТИМ».

Ирина Билык:

«Никогда мы вам рашистам этого не простим!».

Марина Боржемская:

«Насколько сильной должна быть жестокость, чтобы разбомбить роддом, где находятся самые беззащитные люди, женщины, новорожденные дети. Наверное, это, так называемая, «спецоперация» по уничтожению ни в чём неповинного человечества. Оккупанты воюют против беременных женщин!! Это воины? Это нация? Это позор! Никогда не простим!».

Андрей Данилко:

«Сегодня русская армия разбомбила детскую больницу и роддом в Мариуполе. Сколько ещё должно пролиться крови и слёз, чтобы эта беспрецедентная, бессмысленная, беспричинная война остановилась?».

TARABAROVA

«Только чистое зло может пытаться уничтожать роддом. Только зло. Не простим. НАТО, пожалуйста, закройте небо. Россия убивает наших детей».

Наталка Денисенко:

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«Нет сил на РАШИСТОВ и на этот «цивилизованный мир»! НАТО, долго вы будете молчать? Долго вы будете легализировать убийство наших детей и беременных украинских женщин? Где ваш демократический голос? А вам, россияне, особенно тем, кто молчал и сохранял нейтралитет, я буду плевать в лицо! Мои правнуки и весь мой род будут знать, что русские — ЭТО ПОЗОРНАЯ И ГНИЛАЯ НАЦИЯ!!!! Никогда в жизни не отмоетесь от этой грязи!!!!».

Потап:

«Нелюди, Мрази, Твари…. Наш Родной Мариуполь и Больница номер 3, родильный дом…. Горите в Аду. Путинское отродие! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!».

Оля Полякова:

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«Мариуполь…. Россия разбомбила роддом…, люди и дети под завалами… У своих коллег я читаю стенания о том, что россиян буллят по всему миру!!!! Но ведь в большинстве россияне поддерживают эту войну. Они оправдывают убийства, говорят глупости о превентивнности военного вторжения в независимое государство! Тогда они должны понимать, что мир будет отворачиваться, что они станут нерукопожатными на долгие десятилетия…..».

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