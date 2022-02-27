Военные рецепты: как приготовить хлеб, если нет дрожжей

Никто не мог и подумать, что Украина столкнется с войной и что хлеб станет дефицитом. Публикуем два простых рецепта бездрожжевого хлеба, надеемся, вам есть из чего готовить. Берегите себя!