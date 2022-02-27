Военные рецепты: как приготовить хлеб, если нет дрожжей
Никто не мог и подумать, что Украина столкнется с войной и что хлеб станет дефицитом. Публикуем два простых рецепта бездрожжевого хлеба, надеемся, вам есть из чего готовить. Берегите себя!
Мука, сода, кефир
- Кефир - 350-400 мл
- Мука - 450 г
- Сода - 1 ч. л.
- Соль - до 1 ч. л.
- Сахар и специи – по вкусу
Приготовление
- Перемешайте муку с содой и солью, добавьте кефир, аккуратно перемешайте все ингредиенты лопаточкой, чтобы получилась однородная масса, замесите тесто и соберите его в шар.
- Тесто можно выложить в форму, на противень, в сковороду. Сверху сделайте крестообразный надрез ножом.
- Поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 45 минут.
Лаваш армянский
- Мука пшеничная – 3 стакана
- Вода – 1 стакан
- Соль – 0,5 ч.л
Приготовление
- В глубокую миску просейте муку, в горячей воде разведите соль.
- Сделайте в муке углубление и влейте туда воду, постепенно перемешивая.
- Выложите тесто на разделочную доску и замесите тесто. На это обычно уходит 7-10 минут.
- Вымешивая тесто, слегка его вытягивайте его по доске и заворачивайте в него воздух, тогда лаваша получится много и будет он воздушный.
- Готовое, хорошо вымешанное тесто заверните в пищевую пленку и оставьте на полчаса. После этого тесто легко раскатывается.
- Через полчаса из теста сделайте колбаску, и разделить ее на равные кусочки размером куриное яйцо.
- Пока раскатываете один кусочек – другие прикройте полотенцем, чтобы они не заветривались.
- Раскатайте лепешку по размеру вашей сковороды.
- Жарьте на хорошо разогретой сковороде по две минутки с каждой стороны без масла.