Мука, сода, кефир

  • Кефир - 350-400 мл
  • Мука - 450 г
  • Сода - 1 ч. л.
  • Соль - до 1 ч. л.
  • Сахар и специи – по вкусу

Приготовление

  1. Перемешайте муку с содой и солью, добавьте кефир, аккуратно перемешайте все ингредиенты лопаточкой, чтобы получилась однородная масса, замесите тесто и соберите его в шар.
  2. Тесто можно выложить в форму, на противень, в сковороду. Сверху сделайте крестообразный надрез ножом.
  3. Поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 45 минут.

Лаваш армянский

  • Мука пшеничная – 3 стакана
  • Вода – 1 стакан
  • Соль – 0,5 ч.л

Приготовление

  1. В глубокую миску просейте муку, в горячей воде разведите соль.
  2. Сделайте в муке углубление и влейте туда воду, постепенно перемешивая.
  3. Выложите тесто на разделочную доску и замесите тесто. На это обычно уходит 7-10 минут.
  4. Вымешивая тесто, слегка его вытягивайте его по доске и заворачивайте в него воздух, тогда лаваша получится много и будет он воздушный.
  5. Готовое, хорошо вымешанное тесто заверните в пищевую пленку и оставьте на полчаса. После этого тесто легко раскатывается.
  6. Через полчаса из теста сделайте колбаску, и разделить ее на равные кусочки размером куриное яйцо.
  7. Пока раскатываете один кусочек – другие прикройте полотенцем, чтобы они не заветривались.
  8. Раскатайте лепешку по размеру вашей сковороды.
  9. Жарьте на хорошо разогретой сковороде по две минутки с каждой стороны без масла.

 

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