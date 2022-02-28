Джонни Ли Миллер поддержали украинского президента и наш народ

Исполнитель роли Шерлока Холмса в сериале «Элементарно» и первый муж Анджелины Джоли, актер Джонни Ли Миллер выразил слова поддержки Украине после вторжения России на территорию нашей страны.

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49-летняя знаменитость опубликовал фото Владимира Зеленского и отметил, что его довели до слез новости о смелости украинского президента, который не сбежал за границу во время войны. Также Джонни пожелал здоровья всем украинцам.

«Сегодня смелость и лидерство этого человека довели меня до слез. Дай Бог здоровья народу Украины», — написал актер.

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Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что правительство США предложило Зеленскому эвакуацию, но он отказался, заявив, что «это война, и ему нужна амуниция, а не побег».

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