Голливудская кинозвезда обратилась к украинским женщинам

Популярная американская актриса Дженнифер Энистон, как и многие голливудские звезды, призывает власти РФ прекратить войну в Украине. 53-летняя знаменитость опубликовала трогательный пост, в котором поддержала украинских женщин.

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На своей странице в Инстаграм Энистон обнародовала несколько фотографий с женщинами-военнослужащими, волонтерами и митингующими. В описании к кадрам актриса выразила свой восторг украинками, а также оставила ссылки на несколько организаций, которые поддерживают украинских солдат и беженцев предметами первой необходимости, едой, медикаментами, водой и одеждой.

«Думаю о женщинах и девушках в Украине и во всем мире, которые сегодня героически борются за свою страну и народ — как солдаты, как матери, как организаторы, как попечители беженцев, как протестующие, как журналисты... Этим женщинам, рискующим своей жизнью в Украине и в соседних странах: вы невероятные и весь мир за вас. Я знаю, что сложно понять, как лучше всего поддержать, поэтому я скидываю некоторые ресурсы и способы присоединиться к поддержке этих женщин через пожертвования здесь (и в моих сторис!)», — обратилась к подписчикам Дженнифер.

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